Clube Português conquista vaga na final da Liga Nacional de Handebol

O Clube Português do Recife está próximo de colocar Pernambuco no topo de handebol nacional. Nesta quarta-feira (04), no Ginásio Mineirinho, em Belo Horizonte, o time Luso venceu o Maringá por 24x22 e conseguiu uma vaga na final da Liga Nacional de Handebol, principal torneio da modalidade no país.

Comandadas por Cristiano Rocha, as Lusas enfrentaram dificuldades na primeira etapa e foram ao intervalo em desvantagem, 12x11 para a equipe do Paraná. Porém, tudo mudou na segunda etapa e o time pernambucano conseguiu a virada, por 24x22.

As adversárias na grande decisão serão definidas do duelo entre Pinheiros-SP e Cascavel-PR, que também realizada no mesmo ginásio. A partida teve início a partir das 17h.

Essa foi a quarta vez que as pernambucanas alcançaram a fase final da principal competição do calendário nacional. Em 2021, o clube tornou-se o primeiro fora do eixo Sul-Sudeste a conquistar a taça.

Caso conquiste a Liga Nacional, essa seria a segunda conquista nacional do Português em 2024. Em setembro desse ano, o Luso sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino - 14 títulos na competição -, em Maceió.

Português segue em busca do seu segundo título da Liga Nacional de Handebol - Bruno Ruas/CBHb

A finalíssima feminina acontecerá neste sábado (06), às 20h, com transmissão da ESPN.

