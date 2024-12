Clube Português disputa Final Four da Liga Nacional de Handebol

A- A+

O Clube Português do Recife busca uma vaga na finalíssima da Liga Nacional de Handebol. Nesta quarta-feira (04), às 15h, em Belo Horizonte, o Luso enfrenta a equipe do Maringá-PR.

Se avançar, as pernambucanas disputarão o título contra as vencedoras do duelo entre Pinheiros-SP ou Cascavel-PR, na sexta-feira (06).

A equipe adulto feminino do Clube Português do Recife, pode escrever mais um capítulo histórico em sua história. Pela quarta vez, as pernambucanas alcançaram a fase final da principal competição do calendário nacional.

Na fase semifinal da Liga Nacional 2024, realizada na cidade catarinense de São José, as Lusas obtiveram três vitórias e uma derrota.

Comandadas pelo treinador Cristiano Rocha - atual treinador da Seleção Brasileira de Handebol -, o Português buscará seu segundo título na mais importante competição do país. Em 2021, o clube tornou-se o primeiro fora do eixo Sul-Sudeste a conquistar a taça.

Elenco do Clube Português que conquistou a Liga Nacional de Handebol em 2021 - Ruas Mídias/CBHb

Caso conquiste a Liga Nacional, essa seria a segunda conquista nacional do Português em 2024. Em setembro desse ano, o Luso sagrou-se campeão do Campeonato Brasileiro de Handebol Feminino - 14 títulos na competição -, em Maceió.

Português x Maringá - saiba onde assistir

Transmissão: Disney+

Horário: 15h

Data: 04/12

