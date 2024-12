Governadora Raquel Lyra entrega nova pista de atletismo do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont

A- A+

Em comemoração aos 50 anos do Parque e Centro Esportivo Santos Dumont, no Recife, a governadora Raquel Lyra fez uma importante entrega ao desporto pernambucano. Nesta terça-feira (3), o Governo de Pernambuco inaugurou a nova pista de atletismo do parque, que recebeu R$ 3,9 milhões em investimentos.

O espaço também passou a ter o nome Professor Warlindo Carneiro, personalidade importante no desenvolvimento do esporte no Estado, que estava presente na solenidade junto à vice-governadora Priscila Krause.

“Nossa gestão entende que a prática esportiva tem um papel importante no desenvolvimento dos nossos jovens, pois fomenta a inclusão, a cultura, o esporte e a educação, pilares fundamentais para formar cidadãos. Já temos muitas entregas feitas no nosso Governo. Aumentamos de 700 para 1.040 o quantitativo de atletas beneficiados com o Bolsa Atleta e temos o maior programa do Brasil em andamento, a Lei de Incentivo ao Esporte. Também entregamos 200 quadras poliesportivas em escolas pernambucanas e vamos trabalhar na descentralização de mais centros de formação esportiva para poder fazer isso em todo o Estado", ressaltou a governadora Raquel Lyra.

O secretário Estadual de Educação e Esportes, Alexandre Schneider, destacou a importância da aliança entre a prática esportiva com a educacional neste Governo. "Pela primeira vez, todas as escolas públicas pernambucanas receberam equipamentos esportivos de qualidade para que os alunos possam praticar esporte no ambiente escolar. Esta parceria é fundamental para o desenvolvimento dos nossos estudantes, para que no futuro sejam adultos com saúde, resiliência, foco e saibam aquilo que desejam”, destacou.

“É uma satisfação muito grande entregar essa pista de atletismo e que passou por uma requalificação completa, com todos os equipamentos em nível internacional para servir como estrutura de treino e para competições regionais, nacionais e internacionais. O local vai atender uma comunidade esportiva muito grande, que é a do atletismo, e o impacto vai ser bastante produtivo", completou o secretário executivo de Esportes de Pernambuco, Luciano Leonidio.

A solenidade contou com a presença de famílias da região e de representantes do setor esportivo nacional e estadual. Também participaram atletas de outras modalidades promovidas no parque, como karatê e futebol, além dos jogadores do Recife Mariners, time de futebol americano que conquistou o Campeonato Brasileiro deste ano, com apoio do Governo de Pernambuco, e que treinava no Parque e Centro Esportivo Santos Dumont.

Reestruturação da Pista

As obras foram coordenadas pela Secretaria de Educação e Esportes (SEE), que instalou novos equipamentos aprovados e certificados pela World Athletics, organização máxima do atletismo mundial, garantindo, assim, o cumprimento de normas internacionais e a adequação do Centro Esportivo para competições de alto nível.

Pista de atletismo do Parque esportivo Santos Dumont

O novo espaço de atletismo conta com mais de 6.708 m² de um piso sintético em toda a parte principal, com 400 metros e oito raias, além da meia-lua, pista de salto triplo, pista de salto com vara, área do fosso para corrida com obstáculos e pista de aquecimento. Também passa a ter um novo sistema de revestimento do tipo sandwich, com três camadas de borracha e resina, essenciais para a qualidade, impermeabilização e durabilidade da pista.

Dia estadual do esporte

Em 29 de novembro de 1974 foi publicado no Diário Oficial de Pernambuco o regimento que estabeleceu o funcionamento dos Centros Interescolares de Educação Física e Desporto, localizados no Recife e em Petrolina, no Sertão. Esses equipamentos foram marcos pioneiros para o desenvolvimento do esporte e da educação física no Estado.

Em homenagem a essa data histórica, foi instituído este ano o Dia Estadual do Esporte, celebrado em 29 de novembro. A data visa reconhecer a importância do esporte como ferramenta de transformação social e de promoção de qualidade de vida para os pernambucanos e as pernambucanas.

Também participaram da solenidade o secretário Estadual de Desenvolvimento Econômico, Guilherme Cavalcanti; o secretário-chefe da Casa Militar, coronel Hercílio Mamede; e o deputado estadual Renato Antunes.



