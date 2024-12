A- A+

Boxe Três pernambucanos são convocados para seleção brasileira olímpica de Boxe visando LA 2028 Em Paris 2024, Carol Almeida foi a única representante do Estado na modalidade

O Estado de Pernambuco tem três atletas convocados para participarem de toda a preparação olímpica visando a edição de Los Angeles 2028 no boxe. O ofício foi enviado nesta segunda-feira (02) pela Confederação Brasileira de Boxe (CBBoxe), convocando a já atleta olímpica, Caroline Almeida, na categoria até 51kg; e as novidades, Mirelly Alves, até 60kg, e João Vitor, na +90kg.

A incorporação dos pugilistas ao Centro de Treinamento de Alto Rendimento da CBBoxe, que fica na cidade de São Paulo, deverá ocorrer no dia 14 de janeiro de 2025.

Carol é atualmente o principal nome do boxe pernambucano. Campeã pan-americana e com boas atuações em outras disputas internacionais, a atleta esteve presente em Paris 2024 e tem boas perspectivas para também estar em Los Angeles.

Carol Almeida, foi primeira pernambucana a disputar o boxe nos Jogos Olímpicos - COB

Mirelly e João Vitor são atletas que estão conquistando seus espaços no cenário nacional, com campanhas relevantes contra os principais lutadores do Brasil.

Cenário

O boxe olímpico se tornou em uma das principais modalidades olímpicas do Brasil nas últimas edições das olimpíadas. Desde 2012, em Londres, a 'nobre arte' rende ao menos uma medalha para o país por edição. Em Paris 2024, Bia Ferreira conquistou uma medalha de bronze.

Contudo, o esporte ainda não é uma certeza para Los Angeles 2028. Diante de muitos casos de corrupção dentro da Associação Internacional de Boxe (IBA), federação internacional da modalidade, o boxe ficou ameaçado de não estar presente dentro do movimento olímpico.

Como alternativa para tentar manter o esporte dentro do programa, foi instituída a World Boxing. Como uma das primeiras ações da federação, surge o 1º Campeonato Mundial de Boxe, que acontecerá entre 4 e 14 de setembro de 2025, em Liverpool, na Inglaterra.

