Esporte Associação Petrolinense de Atletismo busca o tri no Brasileiro Paralímpico, em São Paulo Entre sexta-feira (6) e domingo (8), a Associação - campeã em 2022 e 2023 - estará no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, com uma delegação de mais de 60 integrantes

Atual bicampeã do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico, a equipe da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) viaja para São Paulo (SP) nesta quinta-feira (5) em busca do tricampeonato da competição.

A edição 2024 da competição será realizada entre sexta-feira (6) e domingo (8), no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, na capital paulista.

A delegação da APA conta com mais de 60 integrantes, entre paratletas, comissão técnica e staff.

No Brasileiro, a APA comemorou os títulos de 2022 e 2023. No ano passado, não deu chances aos adversários e liderou a classificação desde o primeiro dia de provas. O time terminou o campeonato com 45 medalhas, sendo 19 de ouro, 11 de prata e 15 de bronze. Além disso, a equipe estabeleceu quatro novos recordes da competição.

Em 2022, na conquista inédita, foram 13 ouros, nove pratas e nove bronzes, totalizando 31 medalhas.

“Finalizamos a etapa de nossa preparação aqui em Petrolina, antes da viagem para São Paulo, após treinos intensos e com foco total no Brasileiro. Estamos prontos para mais esse desafio, seguindo firme em busca de novas vitórias”, afirmou o diretor-executivo e coordenador de projetos da APA, Natanael Barros, chefe da delegação no Brasileiro.

O coordenador técnico da equipe é Marciano Barros. Entre os atletas, um dos destaques nesta disputa de 2024 é Samira Brito - Classe T36 (atletas com paralisia cerebral) - finalista nas provas dos 100m e 200m nas Paralimpíadas de Paris (2024) e medalhista de prata nos 200m no Parapan-Americano, em Santiago, no Chile (2023).

Destaque, também, para Sandro Varelo - Classe F55 (atletas com deficiência nos membros inferiores) - medalha de ouro na prova de lançamento de dardo e bronze no arremesso de peso no Parapan-Americano de Santiago; Sivaldo Santos - Classe T12 (atletas com baixa visão) - medalha de bronze na prova dos 1500m e bronze nos 5000m no Parapan-Americano de Santiago; Antônio Carlos de Brito - Classe T11 (atletas com deficiência visual total) - atual bicampeão brasileiro da prova dos 5000m; e Alany Santos - Classe T20 (atletas com deficiência intelectual) - medalha de ouro na prova dos 400m e no Salto em Distância e prata nos 1500m na Gymnasiade, no Bahrein (2024).

Localizada em Petrolina (PE), no coração do Vale do São Francisco, Sertão de Pernambuco, a APA é reconhecida como um case de sucesso e referência de impacto social e esportivo no Nordeste.

O clube de atletismo do Sertão de Pernambuco é considerado nacionalmente como modelo de inclusão social e alto rendimento.

Com 21 anos de atuação, já impactou mais de 2.500 pessoas, promovendo o atletismo desde a formação de base até o alto rendimento.

A associação vem transformando o cenário esportivo e social da região, revelando grandes talentos, o que fez o nome da instituição ser colocado no hall das principais equipes do atletismo olímpico e paralímpico brasileiro.

Único clube de atletismo no Nordeste certificado pela Lei Pelé, a APA também se destaca na implementação de projetos financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal.

Atualmente, a associação lidera quatro projetos: as Escolinhas de Atletismo Inclusivo e Escolinhas Sem Fronteiras, Canoagem Paralímpica e o Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão.

