Clube de atletismo de Petrolina é reconhecido como modelo de inclusão social e alto rendimento

Localizada em Petrolina, no Sertão de Pernambuco, a Associação Petrolinense de Atletismo (APA) vem transformando o cenário esportivo e social da região. Recentemente, a APA conquistou espaço de destaque nas plataformas de mídia do Ministério do Esporte, sendo reconhecida como um case de sucesso e referência de impacto social e esportivo no Nordeste.

Com 21 anos de atuação, a APA já impactou mais de 2.500 pessoas, promovendo o atletismo desde a formação de base até o alto rendimento. Durante esse período, a associação revelou grandes talentos, o que fez o nome da instituição ser colocado no hall das principais equipes do atletismo olímpico e paralímpico brasileiro.

Único clube de atletismo no Nordeste certificado pela Lei Pelé, a APA também se destaca na implementação de projetos financiados pela Lei de Incentivo ao Esporte (LIE) do Governo Federal.

Atualmente, a associação lidera quatro projetos: as Escolinhas de Atletismo Inclusivo e Escolinhas Sem Fronteiras, Canoagem Paralímpica e o Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão.

O Projeto Olímpico e Paralímpico do Sertão, voltado para o alto rendimento, beneficia diretamente 120 atletas, com média de idade de 20 a 35 anos. Na equipe, brilham nomes do atletismo brasileiro, como Samira Brito, que recentemente competiu em Paris, nos Jogos Paralímpicos, nas provas de 100 e 200 metros da classe T36 (para atletas com paralisia cerebral).

Samira Brito. Foto: APA/Divulgação.

Outro destaque é o maratonista Justino Pedro da Silva, bicampeão da Maratona do Rio de Janeiro (2021 e 2022), campeão e recordista do Campeonato Pan-Americano de Maratona, na Venezuela (42 CAF Caracas 2023), além de outras conquistas importantes.

“Lembro bem de quando tudo era muito difícil para nós. No começo, possuíamos poucos recursos, praticamente nenhuma estrutura, e competimos com o que tínhamos, sem grandes apoios. Mas a APA sempre acreditou nos atletas, nunca deixou de lutar por nós, e foi essa perseverança que nos trouxe até aqui”, iniciou Justino.

“Ver a APA reconhecida como um dos maiores clubes do Nordeste e do Brasil é uma alegria imensa. A gente sabe o quanto isso significa para o esporte e para a nossa região. É um orgulho fazer parte dessa história”, concluiu.

Justino Pedro da Silva. Foto: APA/Divulgação.

Outros projetos que têm feito a diferença na região são as Escolinhas de Atletismo Inclusivo e Sem Fronteiras. Os programas atendem a um total de 720 crianças e adolescentes, com e sem deficiência, nas cidades pernambucanas de Petrolina, Ouricuri, Bodocó e Lagoa Grande, e nos municípios baianos de Remanso e Juazeiro.

“As escolinhas eram um sonho antigo que se concretizou em 2022, com o programa piloto em Petrolina. O sucesso nos motivou a expandir para a zona rural da nossa cidade e depois para outros municípios da região. Hoje, nos sentimos muito orgulhosos em ver o que o projeto se tornou e o grande impacto social que ele promove”, celebrou o diretor-executivo e coordenador de projetos da APA, Natanael Barros.

Natanael Barros, diretor-executivo e coordenador de projetos da APA. Foto: APA/Divulgação.

Para Domingos Rodrigues, atual presidente da associação, o crescimento da instituição prova que investir no esporte de base e no alto rendimento é fundamental para transformar vidas.

“A APA é um exemplo claro de como o esporte pode transformar realidades e concretizar sonhos. Desde o começo, nossa missão foi construir uma base sólida de atletas, oferecendo as condições necessárias para que pudessem competir de igual para igual com os melhores do País e colocar a nossa região no mapa do atletismo brasileiro”, explica Domingos.

Domingos Rodrigues, presidente da APA. Foto: APA/Divulgação.

O dirigente destaca que a paixão pelo atletismo, a transparência nas ações e a dedicação são os pilares do sucesso da APA. Ele enfatiza que todo o reconhecimento conquistado é a prova de que o trabalho está gerando resultados positivos e concretos.

“Cada conquista, cada medalha e cada atleta que se destaca, seja em competições nacionais ou internacionais, é a confirmação de que estamos trilhando o caminho certo. Nosso compromisso é reforçado a cada passo: integrar o aspecto social, a formação sólida e o desenvolvimento de alto rendimento, criando um ciclo que leva os nossos alunos e atletas ao sucesso dentro e fora das pistas”, conclui.



