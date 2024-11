A- A+

Futebol de base Copinha: pernambucanos conhecem grupos no maior torneio de base do Brasil; confira Copinha São Paulo acontece entre 2 a 25 de janeiro e reúne mais de 3 mil atletas

A Copa São Paulo sub-20, torneio mais importante do futebol de base do país, é responsável por abrir o calendário do futebol brasileiro todos os anos. Dos 128 times participantes em 2025, quatro são pernambucanos: Santa Cruz, Retrô, Sport e Náutico.

A bola rola a partir do dia 2 de janeiro e a grande final acontece no dia 25 do mesmo mês, quando celebra o aniversário da capital paulista. Após quatro anos de ausência, a finalíssima volta para o seu palco tradicional, o reformado Pacaembu.

No sorteio dos grupos, o primeiro clube pernambucano a aparecer foi o Santa Cruz, que está no Grupo 3, na cidade de Tanabi. O Tricolor, semifinalista do Pernambucano e da Copa Pernambuco sub-20 neste ano, está no grupo com: Tanabi-SP, Operário-PR e Força e Luz-RN.

A Cobra Coral recebeu um apoio especial durante o sorteio: o ídolo Grafite, mestre de cerimônia do evento, declarou sua torcida pelo clube pernambucano. "Eu vou torcer para o meu Santinha conseguir chegar pelo menos nas fases finais. Não sei se vai chegar na final, mas eu estou na expectativa de um vencedor inédito", disse o ex-atacante.

Pelo Grupo 8, em Cravinhos, o Retrô, vice-campeão pernambucano da categoria neste ano e finalista da Copa Pernambuco, que será decidida nesta quarta-feira (27), terá pela frente um grupo forte, com Comercial-SP, Vitória e São José-RS.

Atual campeão pernambucano sub-20, o Sport entra no Grupo 20, em Embu das Artes. O Leão terá pela frente uma chave com: Referência-SP, Boa Vista-RJ e Cascavel-PR. O rubro-negro é o time que coleciona as melhoras campanhas do Estado no torneio.

Por último, o Náutico foi sorteado no Grupo 30 e ficará na capital paulista. Os duelos do Timbu serão contra o Ibrachina-SP, Monte Roraima-RR e Araguacema-TO. O Alvirrubro é o outro envolvido na decisão da Copa Pernambuco sub-20, nesta quarta, na Arena de Pernambuco.

GRUPOS

Grupo 3 - Tanabi-SP, Santa Cruz, Operário-PR e Força e Luz-RN - Tanabi

Grupo 8 - Comercial-SP, Vitória, Retrô e São José-RS - Cravinhos

Grupo 20 - Referência-SP, Sport, Boa Vista-RJ e Cascavel-PR - Embu das Artes

Grupo 30 - Ibrachina-SP, Náutico, Monte Roraima-RR e Araguacema-TO - São Paulo



