SÉRIE A Palmeiras x Botafogo: em "final antecipada", equipes duelam nesta terça (26); veja onde assistir Partida acontece às 21h30, no Allianz Parque, pela Série A do Campeonato Brasileiro

Palmeiras e Botafogo protagonizam uma “final antecipada” do Brasileirão nesta terça-feira (26), às 21h30, no Allianz Parque, em duelo válido pela 36ª rodada. Ambos os times chegam à reta final empatados com 70 pontos, mas o Verdão lidera pelo número de vitórias.

O Botafogo, que esteve isolado na liderança durante grande parte do campeonato, viu o rival assumir a ponta da tabela na rodada passada. O Palmeiras venceu o Atlético-GO por 1x0 fora de casa, enquanto o Glorioso empatou por 1x1 com o Vitória, no Nilton Santos.

Para o Botafogo, há o trauma de repetir a campanha de 2023. Já o Palmeiras, em busca do tricampeonato, promete jogar com intensidade máxima em busca do troféu. O vencedor abrirá uma vantagem de três pontos na liderança, consolidando-se como favorito ao título.

Este será o quarto encontro entre as equipes no ano. Além do confronto no primeiro turno, Botafogo e Palmeiras se enfrentaram nas oitavas de final da Copa Libertadores. Na ocasião, o Glorioso avançou e agora disputará a final do torneio continental com o Atlético-MG, no próximo sábado (30), no Monumental de Núñez.

Como chegam as equipes

O Palmeiras, comandado por Abel Ferreira, vem de três vitórias consecutivas, com quatro gols marcados e apenas um sofrido.

O Botafogo, sob o comando de Artur Jorge, enfrenta um cenário negativo. Os cariocas acumulam três empates seguidos, com apenas um gol marcado e um gol sofrido. Favorito contra Cuiabá e Vitória em casa, o Glorioso deixou o triunfo escapar e agora corre o risco de não conquistar o título do Brasileirão.

Histórico de confrontos

Palmeiras e Botafogo se enfrentaram 106 vezes ao longo da história, com 40 vitórias para o time paulista, 32 triunfos para os cariocas e 34 empates.

Prováveis escalações

Palmeiras: Weverton; Marcos Rocha, Vitor Reis, Gustavo Gomez e Caio Paulista; Aníbal Moreno, Richard Rios e Raphael Veiga; Estêvão, Felipe Anderson e Flaco López (Rony). Técnico: Abel Ferreira.

Botafogo: John; Vitinho (Ponte), Barboza, Bastos, Alex Telles; Gregore, Marlon Freitas; Luiz Henrique, Savarino, Thiago Almada; Igor Jesus. Técnico: Artur Jorge.

Onde assistir Palmeiras x Botafogo?

O duelo entre Palmeiras e Botafogo terá transmissão da Globo (TV aberta), Sportv (TV fechada) e Premiere.

Ficha técnica

Local: São Paulo-SP

Estádio: Allianz Parque

Data: terça-feira, 26 de novembro de 2024

Horário: 21h30 (de Brasília)

Árbitro: Ailton do Prado Junior (FD)

VAR: Wagner Reway (VAR-FIFA).

