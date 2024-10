A- A+

Atletismo Pernambucano Justino Pedro, atleta da APA Petrolina, vence a tradicional Corrida do Círio, em Belém Pernambucano venceu a prova dos 10km com o tempo de 29min54s

O pernambucano Justino Pedro da Silva foi o grande campeão da 39ª Corrida do Círio, realizada no último domingo (20), em Belém, no Pará.

O atleta da Associação Petrolinense de Atletismo (APA) venceu a prova dos 10km com o tempo de 29min54s.

Após cruzar a linha de chegada, Justino celebrou a vitória logo em sua estreia na prova que é considerada a mais tradicional da Amazônia.

"É um prazer estar em Belém pela primeira vez correndo a Corrida do Círio. Eu já vi vários atletas sendo campeões dessa prova que são meus ídolos, como o Franck Caldeira. Esse ano tive a oportunidade, encarei 28 horas de ônibus, cheguei aqui praticamente ontem à noite. Estou muito feliz pela vitória”, afirmou o corredor.

A Corrida do Círio deste ano bateu o recorde de inscritos, reunindo mais de 7 mil atletas, entre profissionais e amadores.

O evento contou com provas de 5 quilômetros e 10 quilômetros, nas categorias masculino e feminino.

