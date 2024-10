A- A+

Atletismo APA Petrolina é bicampeã do Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico Sub-20 Associação ganhou um total de 17 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e quatro de bronze

A Associação Petrolinense de Atletismo (APA) conquistou, neste domingo (20), o bicampeonato do Brasileiro Paralímpico de Atletismo Sub-20, realizado no Centro de Treinamento Paralímpico Brasileiro, em São Paulo.

Após dois dias de disputa, a equipe pernambucana ficou com o troféu de campeã geral ao somar 1.039 pontos.

Defendendo o título conquistado em 2023, a APA teve um desempenho sólido em todas as provas de pista e campo, ganhando um total de 17 medalhas, sendo sete de ouro, seis de prata e quatro de bronze.

"O bicampeonato é fruto do esforço e dedicação de todos, dos atletas ao staff técnico. Cada um deu o seu melhor, e isso se reflete na conquista das medalhas e no título geral. Agora, é manter esse ritmo, sempre em busca de mais crescimento”, afirmou o técnico e coordenador da delegação, Givanildo Marcos.

Além do título geral por equipes, a APA foi a melhor equipe na categoria masculina, terceira melhor equipe feminina e ainda conquistou três recordes brasileiros.

"Esses resultados são a prova do potencial dos nossos atletas e do trabalho dedicado da diretoria e treinadores. A APA se consolidou como uma força no cenário paralímpico, e isso nos motiva a seguir firmes, levando o nome de nossa cidade e de Pernambuco cada vez mais longe”, destacou Givanildo.

Organizado pelo Comitê Paralímpico Brasileiro (CPB), o Campeonato Brasileiro de Atletismo Paralímpico Sub-20 contou com a participação de clubes de todo o país, reunindo mais de 190 atletas. Esta foi a terceira edição da competição.

