RECORDE Neymar parabeniza Estêvão, do Palmeiras, por recorde quebrado no Brasileirão Joia palmeirense passa atacante do Al-Hilal e se torna o jogador de 17 anos com mais participação em gol no Campeonato Brasileiro

O atacante Neymar, do Al-Hilal, que está prestes a retornar aos gramados após um ano afastado por lesão, parabenizou Estêvão, do Palmeiras, por quebrar o seu recorde no Campeonato Brasileiro. A joia palmeirense superou o craque brasileiro e se tornou o jogador de 17 anos com mais participações em gols na competição nacional.

"Parabéns @estevaowillian pelo recorde quebrado. Que você continue brilhando e encantando a todos com seu futebol. Voa", escreveu Neymar nas redes sociais.

Com o gol marcado e a assistência dada contra o Juventude, Estêvão atingiu 18 participações em gols na competição e se tornou o jogador com 17 anos a ter mais gols e assistências em uma mesma edição com esta idade. O recorde era de Neymar, que em 2009 teve 16 participações diretas.

Estêvão agora soma 10 gols e oito assistências em 24 jogos disputados no Brasileirão. Quando Neymar assumiu a liderança do quesito, ele tinha 10 gols e seis assistências em 33 partidas.

Na comemoração do primeiro gol na partida do último domingo, inclusive, Estêvão homenageou Neymar, que deve voltar a atuar após grave lesão no joelho. O atacante do Palmeiras repetiu a careta feita pelo jogador do Al-Hilal quando comemora os seus gols.

"Fico muito feliz, é uma comemoração que eu gosto, que eu pude fazer em homenagem a ele, espero que ele volte da melhor forma possível", afirmou Estêvão, após o apito final.



O Palmeiras de Estêvão volta a campo no próximo sábado, às 16h30 (horário de Brasília), contra o Fortaleza, no Allianz Parque. O time paulista está na vice-liderança da competição, com 60 pontos, um a menos que o líder Botafogo.

