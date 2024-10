Klay, Towns, Westbrook: quem mudou de time em mercado focado em veteranos na NBA

A- A+

Após uma temporada marcada por um Boston Celtics que conseguiu alinhar alguns dos melhores jogadores de cada posição em seu elenco campeão, a expectativa era que o mercado da NBA fosse um pouco mais agitado. A offseason, no entanto, foi de movimentos estratégicos, marcada pela surpreendente saída de Klay Thompson do Golden State Warriors rumo ao Dallas Mavericks, e pela troca que levou Karl-Anthony Towns ao New York Knicks. A nova temporada da NBA começa nesta terça-feira (22).

Tetracampeão da liga com a camisa dos Warriors, Thompson encerrou uma passagem de 13 anos pela franquia californiana, com a qual escreveu parceria de arremessadores histórica com Stephen Curry, ao rechaçar propostas de renovação de contrato e ameaçar testar o mercado — acabou fisgado pelos atuais vice-campeões em uma troca tripla com o Charlotte Hornets.



Mas sua vida não anda fácil nos Mavs: estreou zerado na pré-temporada, com 10 pontos contra o Utah Jazz, passou zerado contra o Los Angeles Clipppers e se recuperou no último compromisso antes do início dos jogos oficiais, contra o Milwaukee Bucks, na última quinta-feira: fez 11 pontos, sendo nove em bolas de três pontos em sete tentativas.

Aos 34 anos, o ala-armador vive um momento de baixa na carreira. Na temporada passada, viu sua média de pontos cair abaixo da casa dos 20 pela primeira vez em dez anos: 17,9, com o segundo aproveitamento de cestas de três mais baixo da carreira, de 38,7%. Na nova temporada, tenta recuperar a confiança em trio com Kyrie Irving e Luka Doncic.

"Alguns momentos no ano passado foram difíceis e não tão empolgantes como foram no passado. Me senti desapontado no início, mas o tempo passa e você consegue refletir e perceber o que já conquistou. Ninguém pode te tirar nada, os títulos e o impacto na comunidades serão eternos. Às vezes, rupturas são necessárias para se fazer o que é certo. Não sou o primeiro atleta da NBA a fazer isso", afirmou Klay em sua primeira entrevista como jogador dos Mavericks.



Na reta final de seu contrato, os bastidores da NBA davam conta que o jogador se sentia desprestigiado na franquia.

A mais de 2 mil quilômetros, na Conferência Leste, Nova York ganha um novo nome de peso. O pivô Karl Anthony-Towns chega para reforçar um já forte elenco dos Knicks, que parou nas semifinais de conferência na temporada passada. O time de Tom Thibodeau também tirou Mikal Bridges do rival Brooklyn Nets (mandou Bogdanovic na troca) e montará uma espinha dorsal promissora com Jalen Brunson e Josh Hart, ex-companheiros de Bridges no basquete universitário.



Towns tem a missão de ajudar a aperfeiçoar o que foi a melhor defesa do Leste, mas apenas o sétimo melhor ataque na temporada passada. Teve médias de 21,8 pontos e 8,3 rebotes na temporada passada, num bom time do Minnesota Timberwolves que foi finalista de conferência no Oeste.

— Tenho que aceitar a responsabilidade de ser a referência e articulador da defesa. Temos alas incríveis com Mikal e OG (Anunoby). Josh e Jalen estão fazendo um grande trabalho de pressionar os armadores. É isso que vai nos trazer as vitórias. Precisamos solidificar a defesa, nosso plano defensivo e identidade — analisou Towns, que tenta ajudar os Knicks a voltarem a sonhar com um título que não vem desde 1973.

Experiência em alta

Já os Wolves, do jovem medalhista de ouro em Paris-2024 Anthony Edwards, serão reforçados pelo ala-pivô Julius Randle e pelo ala-armador Donte DiVincenzo (obtidos na troca), peças que eram muito confiáveis — DiVincenzo, em especial — e que farão falta no Madison Square Garden.

O mercado também movimentou figuras experientes. Num mesmo negócio, o ala DeMar DeRozan (35 anos) deixou o Chicago Bulls rumo ao Sacramento Kings, enquanto o ala-pivô Harrison Barnes (32) se juntou ao San Antonio Spurs, que monta uma base experiente para preparar o fenômeno Victor Wembanyama para o futuro na liga. O francês de 20 anos, prata em Paris-2024 e eleito Calouro do Ano na última temporada, faz seu segundo ano na NBA e também terá a companhia do armador Chris Paul, que assinou por um ano e segue como nome importante na liga aos 39 anos.



A mesma receita de agregar experiência a um time jovem foi seguida pelo Oklahoma City Thunder. A franquia abriu mão de Josh Giddey, de 21 anos, em busca de um armador mais estável e forte defensivamente ao trocá-lo por Alex Caruso, de 30 anos, que estava estagnado num Chicago Bulls sem ambições.

Por fim, dois nomes que marcaram a última década da liga também têm novas casas. Russell Westbrook atuará pelo fortíssimo Denver Nuggets, enquanto Paul George virou a aposta do Philadelphia 76ers para potencializar Joel Embiid. Mas os problemas físicos que acompanharam os últimos anos da carreira de “PG” já vêm aparecendo na Filadélfia.



Entre os brasileiros, Gui Santos segue buscando espaço em seu segundo ano de contrato com o Golden State Warriors. Já o ala-pivô Mãozinha, companheiro de Gui na seleção brasileira, fez boa pré-temporada no Memphis Grizzlies, mas acabou dispensado. Ainda pode, porém, atuar na filial da franquia na G League, a liga de desenvolvimento.

