Copa do Brasil Flamengo é inteligente, segura o ansioso Corinthians e vai à final da Copa do Brasil Rubro-negro viu Bruno Henrique ser expulso no primeiro tempo, mas segurou placar em São Paulo

Nervoso, ansioso, sem controle emocional e incapaz de criar alternativas para derrubar a defesa do Flamengo, o Corinthians não foi capaz de balançar as redes no jogo em que precisa marcar duas vezes e foi eliminado da Copa do Brasil.

Inteligente e competente na tarefa de segurar o time paulista, a equipe carioca não deu espaços ao rival, mesmo com um jogador a menos desde o 27 minutos do primeiro tempo, e garantiu sua vaga na final da competição neste domingo.



Como havia ganhado o jogo de ida no Maracanã por 1 a 0, o Flamengo jogou com o regulamento no braço e o fez com eficiência.

Não deu espaços para o Corinthians, quebrou o ritmo de jogo no momento em que os paulistas eram melhores e segurou o empate sem gols na Neo Química Arena, onde 46 mil corintianos se calaram ao apito final.



O Corinthians careceu de criatividade e não encontrou soluções para vencer a defesa armada com inteligência pelo técnico Filipe Luís. Também foi inferior fisicamente e mentalmente em relação ao Flamengo, que jogou como se estivesse em casa. Cadenciou quando precisou e acelerou quando era necessário.



Na decisão, o Flamengo enfrentará o Atlético-MG, que eliminou o Vasco. As finais estão marcadas para os dias 3 e 10 de novembro



Foi mais brigado e disputado do que jogado o duelo que definiu o último finalista da Copa do Brasil. Sobretudo no primeiro tempo, foram mais discussões, faltas e erros, geralmente fruto de nervosismo e ansiedade, do que bom futebol, como até era esperado, dada a importância da partida.



MAIS UMA VEZ A MAIOR DO MUNDO VEIO APOIAR! VAMOS PRA MAIS UMA FINAL, NAÇÃÃOOOOOOOOOOOO #VAMOSFLAMENGO #CRF pic.twitter.com/TKsL48ncKM — Flamengo (@Flamengo) October 20, 2024

Desde o primeiro minuto, o Corinthians, naturalmente, foi quem mais tentou e criou. Teve robusto volume de jogo, no entanto, encontrou uma fortaleza à sua frente que não conseguiu derrubar por falta de criatividade e por competência do adversário.



O Flamengo se fechou e se armou para contra-atacar. Até achou um gol, que deixaria sua missão facilitada, mas Alex Sandro estava impedido por alguns centímetros, como apontou o VAR ao árbitro Anderson Daronco, que anulou o lance.



Quando Bruno Henrique foi expulso por acertar a sola da chuteira na cabeça de Matheuzinho aos 27 minutos do primeiro tempo, os mais de 46 mil corintianos nas arquibancadas da Neo Química Arena se animaram.



O pensamento era óbvio: com um a mais, o time paulista conseguiria, enfim, suplantar o bloqueio defensivo do rival carioca. Pensamento enganoso. O Flamengo se fechou ainda mais com o zagueiro Fabrício Bruno no lugar do apagado Gabigol e permitiu poucas chances ao Corinthians. Nenhuma delas foi aproveitada.



A partida decisiva continuou nervosa na etapa final. O Corinthians passou a criar mais e se abriu sem um volante, José Martínez, e com um meia-atacante, o peruano Carrillo, em campo.

Os anfitriões incomodaram mais os visitantes, intensificaram a pressão e tentaram de diferentes maneiras chegar ao gol do rival, com arremates de fora da área, lançamentos, cruzamentos e ultrapassagens.

O problema é que, ansioso, o time alvinegro errou bastante no momento de definir as jogadas.



À medida que o tempo passava, aumentavam a tensão e a apreensão nos corintianos, enquanto se mantiveram seguros e tranquilos os flamenguistas, competentes na missão de não deixar o rival jogar, mesmo com dez jogadores em campo.



Inquieto e insatisfeito, Ramon Díaz deixou a equipe com três meias e três atacantes, sem volante, e com maior capacidade de criar, ao menos na teoria.

Porque na prática a equipe paulista se movimentou muito, se entregou e buscou encontrar os espaços, mas falhou nessa tarefa. Yuri Alberto podia ter mudado esse cenário, só que cabeceou mal, torto, na primeira tentativa, e depois viu Rossi fazer bonita defesa na conclusão de canhota do atacante.

Já o garoto Giovane fez tudo certo em jogada individual até finalizar fraco nas mãos do goleiro argentino.



O tempo passou rápido, ainda que tenha sido longo o período de acréscimo, e as oportunidades minguaram. O Flamengo quebrou com esperteza o ritmo do jogo, principalmente graças ao talento e à frieza de Gerson, enervou ainda mais o Corinthians e segurou o oponente até Anderson Daronco apitar pela última vez e permitir a comemoração dos flamenguistas na Neo Química Arena.

Ficha técnica



Corinthians 0x0 Flamengo



CORINTHIANS

Hugo Souza; Matheuzinho (Giovane), André Ramalho, Gustavo Henrique (Félix Torres) e Matheus Bidu; José Martínez (Carillo), Charles (Igor Coronado) e Rodrigo Garro; Talles Magno (Pedro Henrique), Romero e Yuri Alberto. Técnico: Ramón Díaz.



FLAMENGO

Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Léo Pereira e Alex Sandro (Ayrton Lucas); Erick Pulgar, De la Cruz (Alcaraz), Gerson e Arrascaeta (Plata); Gabigol (Fabricio Bruno) e Bruno Henrique. Técnico: Filipe Luís.



CARTÕES AMARELOS - Gustavo Henrique, Gerson, Alex Sandro, Pedro Henrique e Erick Pulgar.

CARTÃO VERMELHO - Bruno Henrique.

RENDA - R$ 3.023.876,00.

PÚBLICO - 46.426 torcedores.

ÁRBITRO - Anderson Daronco (RS).

LOCAL - Neo Química Arena, em São Paulo (SP).

