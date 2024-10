A- A+

Copa do Brasil Corinthians x Flamengo: ônibus apedrejado e tentativa de invasão marcam pré-jogo; veja Não há notícias de feridos, mas em vídeo aparecem janelas quebradas e estilhaços de vidro no banco

Horas antes do segundo jogo da semifinal entre Corinthians e Flamengo pela Copa do Brasil o entorno da Neo Química Arena, estádio onde vai ocorrer a partida às 16h, é marcado por confusão. A torcida corinthiana tentou invadir o setor visitante, destinado aos rubro negros.



| Confusão do lado de fora da Neo Química Arena.



Torcedores do Corinthians tentaram invadir o setor da torcida do Flamengo. pic.twitter.com/uc8uTCzVr1 — RaFla Mello (@raflamello81) October 20, 2024

Nas imagens é possível ver policiais na rua correndo para tentar controlar a situação.Esse não foi o único caso envolvendo a torcida do Corinthians antes da bola rolar.



Ônibus com torcedores do Flamengo é apedrejado no caminho da Neo Química Arena por torcedores do Corinthians. pic.twitter.com/52CYROTnSd — RaFla Mello (@raflamello81) October 20, 2024

Um ônibus com torcedores do Flamengo a caminho da partida foi apedrejado em São Paulo. Não há notícias de feridos, mas no vídeo aparecem janelas quebradas e estilhaços de vidro no banco.



A animosidade começou a ainda na madrugada quando a torcida do Corinthians soltou fogos em frente ao hotel do Flamengo para dificultar o descanso dos jogadores rubro-negros.

Torcida organizada do Corinthians vai pra cima de caravanas de torcedores do Flamengo com madeiras e barras de ferro.



Cenas de selvageria.



: @gilsonmanguaca pic.twitter.com/UCXRd9vDzK — RaFla Mello (@raflamello81) October 20, 2024

