Al-Ain x Al-Hilal: confira onde assistir jogo que pode marcar a volta de Neymar aos gramados

A- A+

Leia também

• Neymar volta a ser relacionado pelo Al Hilal após mais de um ano afastado por lesão

• Neymar chora ao falar sobre retorno ao futebol e diz: "Não volto meia-boca"

• Sem jogar há um ano, Neymar é o terceiro jogador mais bem pago do mundo; confira o top 10

Após mais de um ano sem jogar por causa de uma lesão no joelho, chegou o dia que pode marcar o retorno de Neymar aos gramados de futebol. O atacante brasileiro foi relacionado pelo Al-Hilal para o duelo contra o Al-Ain-EAU, válido pela terceira rodada da Liga dos Campeões Asiáticos, que acontece nesta segunda (21), às 13h (horário de Brasília), no Estádio Hazza Bin Zayed, nos Emirados Arábes Unidos.

Al-Hilal is happy to announce that Neymar will join the squad for the away trip to Al-Ain



He’s back @neymarjr pic.twitter.com/G9Lu4sZPaS — AlHilal Saudi Club (@Alhilal_EN) October 19, 2024

Esta é a primeira vez desde 17 de outubro de 2023 que Neymar é relacionado para um jogo de futebol. Na última oportunidade, o craque esteve em campo defendendo a Seleção Brasileira diante do Uruguai, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo.

Antes disso, Neymar atuou em cinco jogos pelo Al-Hilal, marcando um gol e dando uma assistência.

Apesar da ausência do craque brasileiro, o clube saudita fez uma boa temporada, conquistando o campeonato nacional de forma invicta e a copa e Supercopa do país.

Na Liga dos Campeões, a equipe comandada por Jorge Jesus chegou até às semifinais da competição, quando foi eliminado pelo próprio Al-Ain, que veio a se sagrar campeão do torneio.

Neymar joga?

Para o jogo desta segunda, a expectativa é que Neymar comece no banco e possa entrar no decorrer do duelo.

Na última sexta-feira (18), Jorge Jesus deu um panorama do quadro clínico do brasileiro.

“Neymar completou um ano da sua lesão. Ele está totalmente recuperado clinicamente e se juntou aos treinos com o grupo. Vamos ver se as coisas continuam positivas nos próximos dois dias, aí ele será integrado à próxima missão do time”, afirmou.

A competição continental, aliás, é a única possibilidade de Neymar atuar pelo Al-Hilal este ano. Isso porque o clube não inscreveu o jogador para Liga Saudita.

Neymar se emociona com retorno

No último sábado (19), a 'NR Sports', empresa que cuida da carreira de Neymar, divulgou um vídeo nas redes sociais, mostrando imagens do processo de recuperação da lesão do jogador. O jogador se emocionou e chorou ao falar sobre o retorno ao futebol.

"A solução é que eu amo muito o futebol. Nunca imaginei que ia passar o Pelé em gols pela seleção, estava vivendo um momento muito maravilhoso na minha vida. Tudo estava se encaminhando para ser um grande ano, e aí acabou acontecendo isso (a lesão)", disse Neymar no vídeo.

"Lembro (do lance da lesão). Eu sinto uma dor enorme e ali já sabia que tinha sido grave. O que eu mais amo na vida é jogar futebol. Cada dia que eu fico longe é um dia de sofrimento, isso é o que mais me machuca. Mas todas as vezes que eu me machuco eu volto, mas eu não volto meia-boca", garantiu o craque.

O jogo

O Al-Ain foi o algoz do Al-Hilal na última temporada da Liga dos Campeões Asiáticos. Os Emiráticos, entretanto, não começaram bem a competição continental nesta temporada. Foram um empate e uma derrota nos dois primeiros jogos do torneio, rendendo ao time a décima posição na tabela, antepenúltima do grupo.

Por outro lado, o Al-Hilal venceu os seus dois primeiros compromissos e ocupa a primeira posição da tabela de classificação. Com o retorno de Neymar, o clube saudita busca o seu quinto título do torneio.

Al-Ain x Al-Hilal - Prováveis escalações



Al-Ain: Khalid Elisa; Al Ahbabi, Kouadio, Fábio Cardoso e Erick; Ahmed Barman e Woo Park; Matías Segovia, Matías Palacio e Mateo Sanabria; Soufiane Rahimi. Técnico: Hernán Crespo.

Al-Hilal: Mohammed Al-Rubaie; João Cancelo, Koulibaly, Ali Albulayhi e Renan Lodi; Rúben Neves e Milinkovic-Savic; Malcom, Marcos Leonardo e Salem Al-Dawsari; Aleksander Mitrovic. Técnico: Jorge Jesus.

Al-Ain x Al-Hilal - Saiba onde assistir

Transmissão: ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming).

Horário: 13h

Data: 21/10

Local: Estádio Hazza Bin Zayed (Emirados Arábes Unidos)





Veja também

Tragédia Acidente com equipe de remo de atletas adolescentes deixa nove mortos no Paraná