A- A+

Tragédia Acidente com equipe de remo de atletas adolescentes deixa nove mortos no Paraná A colisão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, foi registrada por volta das 21h40 deste domingo (20) e envolveu três veículos

Um acidente envolvendo três veículos deixou nove mortos e dois feridos na noite de domingo, 20, na BR 376, em Guaratuba, no Paraná.

A colisão, de acordo com a Polícia Rodoviária Federal (PRF) do Paraná, foi registrada por volta das 21h40, no sentido sul, no km 665.



Conforme a PRF, a carreta, dirigida por um homem de 30 anos, que se feriu levemente, teria perdido os freios, colidindo na traseira da van, que foi projetada à frente batendo na traseira do automóvel conduzido por um homem, que estava sozinho e não se feriu. Em seguida, no entanto, a van rodou e a carreta a arrastou para fora da pista, tombando sobre a van.



O veículo de passeio estava com um ocupante. Na van, eram dez pessoas. Na carreta, estava apenas o motorista.



"Já foi possível localizar seis corpos, porém ainda não é possível para as equipes de resgate acessarem completamente a van, pois está prensada sob a carreta", disse a PRF. Os corpos serão encaminhados para o IML em Curitiba, no Paraná. A identidade das pessoas não foi divulgada.





As equipes aguardam a retirada dos corpos e confirmação da quantidade, que pode chegar a nove mortos no total, todos ocupantes da van.



O veículo saiu de São Paulo com destino a Pelotas, no Rio Grande do Sul, em viagem fretada com equipe de atletas adolescentes de remo. Um adolescente, de 17 anos, foi resgatado com vida e ferimentos leves. Ele e o motorista da carreta foram encaminhados para o Hospital São José, em Joinville, cidade de Santa Catarina.



Na manhã desta segunda-feira, 21, a pista permanecia interditada no sentido de Santa Catarina pela manhã para trabalho de içamento do caminhão, verificação do número total de vítimas e perícia.



Por meio das redes sociais, o governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite (PSDB), lamentou a tragédia. "Estavam no auge de suas carreiras, conquistando medalhas e levando o nome do nosso Rio Grande do Sul ao topo em uma competição de grande relevância nacional, o Campeonato Brasileiro Unificado, disputado em São Paulo", disse Leite.

Recebo com imensa tristeza a notícia do trágico acidente no Paraná, que tirou a vida de nove pessoas, entre elas, sete jovens de Pelotas, atletas do projeto Remar para o Futuro, criado durante a minha gestão como prefeito.



Eles estavam representando nosso Estado com muita honra… — Eduardo Leite (@EduardoLeite_) October 21, 2024



O governador afirmou que entrou em contato com a Secretaria de Segurança Pública para que se mobilize junto às autoridades do Paraná, oferecendo todo o apoio necessário às famílias das vítimas.

Veja também

FUTEBOL BRASILEIRO Lateral do Corinthians leva seis pontos na cabeça após grave entrada de Bruno Henrique