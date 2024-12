A- A+

inovação Com representante da FPF, congresso promove palestras sobre olhar do esporte na América Latina Evento é gratuito, com transmissão no YouTube, e acontece entre os dias 10 e 12 de dezembro

Com presença da Adja Andrade, representante Federação Pernambucana de Futebol (FPF), o Congresso SportsTech Latam vai acontecer entre os dias 10 e 12 de dezembro. O objetivo é promover palestras sobre olhar do esporte na América Latina, e será transmitido no canal oficial do YouTube, gratuitamente, para quem quiser conferir, sempre a partir das 18h.

O evento chega com o objetivo de reunir estudantes, professoras, pesquisadores, entusiastas da gestão e todas as pessoas interessadas em refletir sobre um esporte sustentável para o continente.

De acordo com a organização, serão, ao todo, nove horas de conteúdo sobre as últimas tendências no meio do esporte, tecnologia, políticas públicas, empreendedorismo e investimentos.

“Este evento também é um convite a perder o medo de nos comunicar em português e espanhol. O Brasil representa uma parte importante do continente e têm pessoas incríveis compartilhando seus conhecimentos e experiências para inspirar transformações sociais”, explicou o Diretor de Pessoas e Cultura do Laboratório de Inovação Esportiva SportsColab, Sebastian Acevedo Vásquez.

Participantes

O evento terá, ao todo, 24 palestrantes de países da América Latina, como Chile, Colômbia, Equador, México, Venezuela e Brasil. Uma delas é Adja Andrade, que, representando a FPF, chega para agregar à formação.

Além dela, também estão inclusos na lista outros oito brasileiros. Dentre eles, estão nomes como: Lina Nakata, professora da FIA - Business School; Mônica Athayde, conselheira da Mantis - AI; Paula Korsakas, doutora em Educação Física; e Rômulo Macedo, vice-presidente de eventos e operações da Associação Latino-Americana de Gestão de Instalações Desportivas.

Congresso promove palestras sobre olhar do esporte na América Latina. - Foto: Divulgação

Temas e como participar

Serão, ao todo, abordados seis temas no congresso. São eles: Economia do conhecimento e investimento em ciência e tecnologia; Feminismos Latino-Americanos, implementação de políticas públicas baseadas na igualdade de gênero no esporte; Grandes eventos esportivos e seu impacto no legado cultural; Produção de conteúdo, educação e entretenimento; Inclusão; e Sustentabilidade, investimentos e valor social.

Quem participar terá direito a um certificado, que será enviado por e-mail após o Congresso. Para participar, basta se inscrever no site oficial do evento.

