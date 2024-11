A- A+

FUTEBOL AMERICANO Recife Mariners e Galo FA decidem título do Brasil Bowl neste domingo (1), na Arena de Pernambuco Partida de futebol americano se inicia às 15h; competição é inédita em Pernambuco

Pela primeira vez na história, Pernambuco será o palco do Brasil Bowl, a grande final nacional da Liga Brasileira de Futebol Americano (Liga BFA). O Recife Mariners enfrentará o Galo FA, equipe do Atlético-MG, neste domingo (1º), às 15h, na Arena de Pernambuco.

A chegada do Brasil Bowl ao estado pernambucano destaca a ascensão do futebol americano no Brasil e na região Nordeste.

A equipe pernambucana garantiu a vaga na final ao vencer o Timbó Rex, campeão da Conferência Sul, marcando a primeira atuação da equipe alviceleste fora do Nordeste.

A presença do Recife Mariners no Brasil Bowl coroa uma temporada histórica para o time, que conquistou o bicampeonato da Conferência Nordeste da Liga BFA ao derrotar o Fortaleza Tritões em outubro.

Fundado em 2006, o Recife Mariners conquistou seu primeiro título nordestino no ano passado, também contra o Fortaleza Tritões, em partida realizada na Arena de Pernambuco.

A equipe é apoiada pela Lei Estadual de Incentivo ao Esporte de Pernambuco, com o projeto patrocinado pela Companhia Pernambucana de Gás (Copergás).

Ingressos

Os ingressos para a partida entre Recife Mariners e Galo FA podem ser adquiridos no site oficial da equipe pernambucana. O bilhete custa R$ 50.

Ficha técnica:



Brasil Bowl 2024 – Final da Liga Brasileira de Futebol Americano



Recife Mariners x Galo FA

Data: 1º de dezembro de 2024

Hora: 15h

Local: Arena de Pernambuco, São Lourenço da Mata, PE

Veja também

CAMPEÃO Com expulsão relâmpago, Botafogo supera desvantagem, vence Atlético-MG e é campeão da Libertadores