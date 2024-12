A- A+

Campeonato Pernambucano Veja imagens da bola do Campeonato Pernambucano 2025 Pelo segundo ano seguido, a pelota será da uhlsport, da Alemanha

Pelo segundo ano consecutivo, a bola do Campeonato Pernambucano será da uhlsport, fabricante alemã de material esportivo.

Com nome de Match Pro, a pelota tem 24 gomos e dispõe de alta resistência à abrasão. "Estamos felizes em estar novamente em Pernambuco. A parceria foi tão bem-sucedida que despertou o interesse de outras federações pela marca", afirmou Alberto Pinheiro, gerente de Relações Esportivas da First Sports, representante da empresa no Brasil.

Além de Pernambuco, a marca alemã vai estar presente em outras nove federações para ser a fornecedora oficial de estaduais e outras competições ao longo do ano.

No Estado, a bola uhlsport tem expectativa de estar presente em 554 jogos em 2025, entre torneios profissionais e de base, seja masculino ou feminino.

