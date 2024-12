A- A+

Sport Sport renova com zagueiro Marcelo Ajul Novo vínculo do prata da casa vai até o fim de 2025

De olho no futuro, o Sport informou, na tarde desta segunda-feira (9), que estendeu o contrato do zagueiro Marcelo Ajul, revelado na Ilha do Retiro.

O novo vínculo do defensor de 22 anos com a equipe da Praça da Bandeira vai até o fim de 2025, com gatilhos de renovação automática.

Ajul desembarcou no Sport em 2021 para integrar o time sub-20. Naquele mesmo ano, após se destacar, foi integrado ao elenco profissional e foi utilizado em uma oportunidade.

Em 2023, o jogador também trabalhou com o grupo principal, mas virou notícia ao acionar o clube na Justiça pedindo rescisão indireta de contrato, em março.

À época, Marcelo Ajul alegava três meses atrasados de FGTS e salário de outubro de 2022. O valor total da ação era de R$ 211.620,21. A Justiça do Trabalho, no entanto, negou o pedido do jogador dois meses depois. Em junho, ele foi reintegrado ao clube e passou a trabalhar com o sub-20 do Sport.

