Náutico pode ser quarto clube da Série C 2025 a adotar SAF; veja cenário dos adversários

O Náutico está próximo de entrar na lista de clubes brasileiros que aderiram à Sociedade Anônima de Futebol (SAF). Na semana passada, os alvirrubros assinaram uma proposta não vinculante feita por um grupo de investidores que pretende adquirir 90% das ações dos pernambucanos. Caso o negócio seja efetuado, passando por aprovação do Conselho Deliberativo e dos sócios, o Timbu será o quarto clube da Série C 2025 a adotar o novo modelo de gestão.

A lista de clubes da Série C que são Sociedade Anônima de Futebol (SAF) tem um ponto em comum: todos estão no Sul. O Figueirense virou clube-empresa em 2017, com um contrato com a holding de investimentos Elephant. A parceria, que duraria 20 anos, terminou em dois, com os catarinenses chegando a ficar sem divisão. No ano passado, o Figueira oficializou a venda de 90% das ações, virando, enfim, uma SAF, por cerca de R$ 120 milhões.

O Londrina aprovou a SAF em janeiro deste ano, com a venda de 90% da SAF (Sociedade Anônima do Futebol) do clube para a Squadra Sports, liderada por Guilherme Belintani, ex-presidente do Bahia. Neste ano, o clube chegou ao quadrangular final da Série C, mas não conseguiu o acesso.

O caso de maior sucesso recente na Série C em termos de SAF é o do Maringá-PR. Fundado em 2010, o clube virou Sociedade Anônima de Futebol em 2022. Desde então, chegou em duas finais do Campeonato Paranaense, além de subir para a terceira divisão neste ano, ao lado de Retrô, Anápolis-GO e Itabaiana.

Botafogo-PB

Assim como o Náutico, o Botafogo-PB também pode em breve confirmar a mudança do modelo de gestão para a SAF. O clube aguarda a convocação da Assembleia Geral de Sócios e uma aprovação do grupo para oficializar a negociação. O Retrô, outro representante pernambucano na Série C, embora já seja um clube-empresa, ainda não é tecnicamente uma SAF - alteração que o presidente da Fênix, Laércio Guerra, pretende realizar em breve.

O Ituano, que também está na Série C, esteve perto de virar SAF em 2024. A votação aconteceria em outubro, mas a Assembleia Geral de Sócios não reuniu o quórum necessário para definir a mudança, precisando de mais tempo para analisar a proposta. Quanto ao São Bernardo, diferente do que muitos atribuem, o clube paulista é uma Sociedade Limitada (Ltda), mas também está em negociação para virar SAF.

A SAF foi criada pela Lei 14.193/2021, que permitiu que clubes de futebol brasileiros pudessem ser transformados em empresas. Além de mudar a estrutura e gestão, ela também altera a forma de tributação, as normas de governança, controle e meios de financiamento.

