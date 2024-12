Santa Cruz: Matheus Melo garante amadurecimento após empréstimos e projeta ajudar ainda mais em 2025

A- A+

O Santa Cruz conta com o retorno de Matheus Melo desde a semana passada. Atleta que chegou ao Arruda em 2024, logo se destacou, teve o contrato renovado e saiu por empréstimo ao fim do Pernambucano. Para o meia de 25 anos, esse momento longe foi fundamental para seu amadurecimento e projeta ajudar ainda mais o clube.

Matheus chegou como uma aposta do XV de Piracicaba e logo se firmou com a camisa do Santa Cruz. O jogador participou de 12 dos 13 jogos do clube na temporada e foi peça fundamental do time de Itamar Schülle para conquista da vaga na Série D em 2025.

Matheus Melo marcou um gol pelo Santa Cruz em 2024 - Divulgação/SCFC

Suas boas atuações lhe renderam um novo contrato com o Santa Cruz até 2026 e a atenção de clubes de divisões superiores. Após a disputa do Pernambucano, Matheus vestiu as camisas do Amazonas e do Náutico. “A gente sempre ganha experiência jogando em novos ambientes. Venho um pouco mais maduro para ajudar o Santa Cruz no ano que vem”, disse.

As passagens deixam impressões diferentes. Na disputa da Série B pelo Amazonas, o jogador não teve a sequência que sonhou, mas afirmou que tirou uma lição disso. “No Amazonas, não encaixei tão bem quanto gostaria, joguei várias partidas em posições em que não me adequo tanto, mas acho que isso não é desculpa. Tenho que buscar melhorar nisso, para ser útil em mais posições para o Itamar", refletiu.

Matheus durante passagem pelos Aflitos - Divulgação/CNC

Em seguida, o meia foi novamente emprestado, dessa vez para o rival Náutico, onde pôde mostrar um pouco mais de serviço. “No Náutico, acho que foi uma passagem boa, infelizmente não conseguimos o acesso, mas trago coisas positivas do que vivi para cá e espero que isso ajude o Santa".

2025

Projetando o início de uma nova temporada cheia de objetivos pela frente, Matheus enxerga uma alta expectativa por parte do clube e acredita que o elenco está a altura do que estar porvir.

“Pelas peças que estão aqui, acredito que o time está mais forte. Vários jogadores foram contratados, o professor falou que mais alguns virão, então esperamos que no dia 5 de janeiro [data da pré-copa do nordeste] possam trazer um retorno positivo".



Nesta quarta-feira (11), o Santa Cruz faz o seu segundo teste da pré-temporada de 2025. Diante do ASA, na Arena de Pernambuco, às 15h, o Tricolor busca a primeira vitória. O duelo não terá presença da torcida e da imprensa.

Veja também

Futebol Copa do Brasil 2025: conheça os possíveis adversários de Náutico, Retrô e Sport