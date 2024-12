Santa Cruz: Henrique Lordelo revela cobrança após derrota em amistoso

A- A+

O Santa Cruz vive um ambiente de cobrança, algo natural para um clube que busca se reestruturar. Após o primeiro amistoso de pré-temporada, contra o CSA, no último sábado (7), apesar de tratar-se de um início de trabalho, o elenco ficou muito insatisfeito, como revelou o volante Henrique Lordelo.

“Ninguém do elenco ficou satisfeito. Tivemos uma cobrança nossa dentro do vestiário. Tomamos um gol num vacilo, num encaixe defensivo que foi trabalhado. O professor expôs a insatisfação com a derrota, mas precisamos de paciência e tranquilidade para trabalhar numa melhora", disse o volante.

O Santa Cruz agora volta a campo nesta quarta-feira (11), em jogo-treino diante do ASA, na Arena de Pernambuco. Lordelo afirmou que o elenco já se reuniu para avaliar os erros e espera um resultado diferente para os próximos testes.

“Sabemos que não fizemos o nosso melhor jogo e queríamos começar já com uma vitória. Fizemos uma análise dos vídeos, vamos trabalhar amanhã para chegarmos no próximo jogo para revertermos essa pressão e darmos continuidade no processo com vitórias".

Henrique Lordelo, volante do Santa Cruz - Evelyn Victoria/SCFC

Contudo, essa ainda não será a vez que o torcedor tricolor vai poder rever o time de perto. O confronto será de portões fechados. O reencontro fica para o domingo (15), no 'jogo de volta' contra o CSA. “Quem está aqui tem que estar pronto para a pressão da torcida. O Santa Cruz é um clube gigante, independente de onde joguemos, temos que entrar para ganhar. Lá no Rei Pelé não conseguimos, mas esperamos entregar essa vitória aqui".

Disputa

O setor do meio campo foi onde o Santa Cruz teve o maior número de remanescentes. Já na função de volante, o clube tem a maior concorrência interna, com sete atletas concorrendo por poucas vagas no time titular.

Inserido nessa disputa, Lordelo falou sobre a concorrência. “É uma disputa sadia, que no dia a dia a gente vai estar trabalhando, óbvio que todos querem jogar, isso é bom. Chegou bastante nova e ao longo dessa semana vamos trabalhar para encorpar o elenco e chegar mais pronto nos próximos amistosos", projetou.



