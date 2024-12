A- A+

Futebol Santa Cruz: após cancelamento do jogo-treino com o ASA, Tricolor enfrentará time sub-20 Confronto acontece nesta quarta (11), às 16h, na Arena de Pernambuco; presença da torcida foi vetada

O jogo-treino entre Santa Cruz e ASA-AL, marcado para a tarde desta quarta-feira (11), foi cancelado pela equipe alagoana, após enfrentar problemas com o ônibus que transportava a delegação.

Para manter o ritmo de preparação, o Tricolor vai enfrentar o time sub-20, às 16h, na Arena de Pernambuco, em São Lourenço da Mata. A atividade segue sem a presença da torcida e da imprensa.

Comunicado Oficial: jogo-treino contra o ASA. pic.twitter.com/Zeqp7fPcT4 — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 11, 2024

Logo pela manhã, o ASA-AL comunicou que o ônibus que transportava a delegação apresentou problemas mecânicos e quebrou duas vezes durante o trajeto, impedindo a equipe de seguir viagem.

Este seria o segundo teste da Cobra Coral na pré-temporada. O primeiro amistoso aconteceu contra o CSA, no último domingo (7), em Maceió. A equipe pernambucana acabou derrotada por 1x0.

Confira a nota do ASA-AL na íntegra:



"O jogo-treino entre ASA e Santa Cruz, que seria realizado nesta quarta-feira (11) em Recife, foi cancelado. O ônibus, contratado de uma empresa aqui da cidade, que transportava a delegação do ASA para a capital pernambucana, apresentou problemas mecânicos e quebrou duas vezes durante o trajeto, o que inviabilizou a continuidade da viagem devido ao avançado horário. A equipe retornou a Arapiraca e seguirá com os treinamentos normalmente ao longo da semana. No próximo sábado, o GIGANTE fará um novo jogo-treino no Fumeirão, contra o Zumbi, que disputará a Copa Alagoas em 2025. Agradecemos a compreensão de todos.", publicou a equipe alagoana, em nota oficial.



Próximos amistosos

A agenda de preparação para o primeiro desafio da temporada de 2025, contra o Treze-PB, pela pré-Copa do Nordeste, está mantida.

O Santa Cruz terá mais dois amistosos pela frente. No próximo domingo (15), volta a enfrentar o CSA, no estádio do Arruda. No dia 21, duela ante o Nacional de Patos-PB, também em casa. Os horários dos confrontos ainda não foram divulgados.

