Título Futsal: Sport goleia Santa Cruz e fica com o título no sub-20; Projeto Gratidão vence no sub-17 Rodada dupla aconteceu no CT do Retrô 1, em Aldeia, nesta terça-feira (10)

O futsal pernambucano vive clima de decisão. Nesta terça-feira (10), duas categorias conheceram seus campeões. No CT Retrô 1, em Aldeia, no município de Camaragibe, o Sport venceu o Santa Cruz por 4x1 e conquistou o bicampeonato do sub-20. Em partida cheia de emoção, o Projeto Gratidão venceu o CT Barão pelo sub-17, na prorrogação.

Após 2x2 na partida de ida, Sport e Santa Cruz chegaram em condições iguais para a finalíssima do sub-20. O Leão teria vantagem do empate apenas em uma possível prorrogação, mas não esperou por ela para garantir a vitória.

No primeiro tempo, o time rubro-negro já saiu com o resultado favorável, indo ao intervalo vencendo por 1x0. Após o descanso, a disposição continuou a mesma e logo o Sport abriu três gols de diferença. O Tricolor chegou a tirar a diferença, mas já encontrando espaços com o adversário utilizando o goleiro-linha, o Sport fechou o duelo em 4x1, comemorando mais um título.

"Primeiramente, agradecer os atletas, comissão, toda direção que estão sempre nos ajudando e fazendo com que a gente chegasse nessa final, fazendo um bom jogo e saindo com o título. É uma sensação muito boa, de dever cumprido. Estamos desde fevereiro treinando, conquistamos a Copa Pernambuco e o Pernambucano", declarou o treinador rubro-negro Eduardo Cabral.

Sport conquistou o bicampeonato do Pernambucano sub-20 de futsal - Foto/Lidianne Andrade

Sub-17

Pela categoria de baixo, a emoção tomou conta do jogo. Diferente de decisão anterior, a final entre CT Barão e Projeto Gratidão era em jogo único. Pelo regulamento, em caso de empate, o CT Barão teria a vantagem do empate no tempo-extra.

Buscando não precisar sofrer, o Projeto Gratidão partiu para cima e abriu o placar. Contudo, a vantagem não durou muito tempo e o CT virou a final logo em seguida.

O Gratidão procurou reagir e logo chegou ao empate de 2x2 e levou o duelo para prorrogação. No tempo-extra, o duelo reservava muito emoção ainda. O CT Barão saiu na frente e tinha a mão no título. Porém, correndo contra o tempo, o Projeto Gratidão buscou mais uma virada na partida, reverteu toda a desvantagem e garantiu seu primeiro troféu.

