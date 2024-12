A- A+

Santa Cruz Santa Cruz x CSA é cancelado por manutenção do gramado do Arruda Jogo aconteceria neste domingo (15) e seria o penúltimo antes do Tricolor jogar pela Pré-Copa do Nordeste

Após o cancelamento do amistoso contra o ASA-AL, nessa quarta-feira (11), a partida entre Santa Cruz x CSA, que aconteceria neste domingo (15) também foi cancelada.

A informação divulgada pelo clube, que informou que o cancelamento acontece por causa de uma manutenção do gramado do estádio do Arruda.

O jogo amistoso entre o Santa Cruz e o CSA, programado para o próximo domingo, 15/12, foi cancelado. A partida foi programada para acontecer no estádio do Arruda, mas o gramado do mundão ainda está em fase de recuperação e só será liberado no dia 20/12.

A diretoria do Santa Cruz passou os últimos dias tentando viabilizar a realização do jogo, mas a Arena de Pernambuco, segunda opção, também está indisponível pelo mesmo motivo: recuperação do gramado.



Inicialmente, o ASA-AL já havia divulgado em seu perfil do X, antigo twitter, que realizaria uma partida amistosa no próximo domingo contra o próprio CSA, no Fumeirão, em Arapiraca, às 16h.

A diretoria de futebol informa a reprogramação de amistosos para as próximas semanas.



No próximo domingo, 15 de dezembro, acontece o clássico alagoano contra o CSA, no Fumeirão, às 16h.



Já o jogo-treino com o Zumbi-AL acontecerá na quinta-feira, dia 19, também em Arapiraca. — ASA - Oficial (@ASAoficial) December 12, 2024

Próximos amistosos



A agenda de preparação para o primeiro desafio da temporada de 2025, contra o Treze-PB, pela pré-Copa do Nordeste, até então, contará com somente mais um amistoso.

No dia 21, o Tricolor enfrentará o Nacional de Patos-PB, também em casa. Os horários dos confrontos ainda não foram divulgados.

