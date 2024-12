Santa Cruz: elenco profissional vence equipe sub-20 em jogo treino, na Arena de Pernambuco

A- A+

O Santa Cruz deu continuidade na preparação para temporada de 2025. Após o cancelamento do jogo-treino diante do ASA, por problemas do time alagoano com o ônibus que transportava a delegação, a solução encontrada um duelo diante do sub-20 tricolor, nesta quarta-feira (11), na Arena de Pernambuco. Com gols marcados por Gilvan (2x), João Pedro e Pedro Henrique, o time profissional venceu pelo placar de 4x1.

Agora o próximo teste do Santa Cruz está previsto para acontecer no próximo domingo (15), diante do CSA. Contudo, o Tricolor ainda não deu mais detalhes se a partida será realizada de fato no Arruda e se poderá contar com o apoio do torcedor. O gramado e demais instalações do estádio passam por reformas e podem ser um impeditivo para a realização da partida.

Além da segunda partida amistosa contra o CSA, a Cobra Coral terá mais um amistoso neste ano. Será contra o Nacional-PB, no dia 21/12, em Pernambuco, mas ainda sem horário definido.

O primeiro compromisso oficial do Santa Cruz em 2025 será ainda na primeira semana de janeiro, entre os dias 4 ou 5, no Arruda, pela primeira fase da Pré-Copa do Nordeste, diante da equipe do Treze-PB. Nos bastidores do clube, a classificação à fase de grupos do torneio é tido como importante para as pretensões do clube no ano.

