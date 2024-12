A- A+

SHOW Maglore celebra 15 anos de banda com show no Recife nesta sexta (13) A banda soteropolitana é uma das atrações do festival Rota Independente, que também terá Jay Vaquer (RJ), Volver (PE), Lady Newton (PE) e Projeto Clandestino (MG)

Os soteropolitanos da banda Maglore estão celebrando 15 anos ininterruptos de trajetória, e Recife está na rota de cidades que irão comemorar junto com os rapazes.

Maglore é uma das atrações do festival Rota Independente, que acontecerá nesta sexta (13), a partir das 18h, no 113 Club, que fica no bairro da Madalena.

Também estão na lineup do evento Jay Vaquer (RJ), Projeto Clandestino (MG) e os pernambucanos das bandas Volver e Lady Newton. A noite também contará com os DJs Fábio Sooner (PE) e Jay (PE).

Show no Recife

Este será o penúltimo show do ano da Maglore, que acumula cinco álbuns de estúdio, um ao vivo e um acústico, que fora lançado em maio deste 2024.

Teago Oliveira (voz e guitarra), Lelo Brandão (guitarra), Felipe Dieder (bateria) e Lucas Gonçalves (baixo) formam a banda, que alcança a marca de 15 anos de estrada.

“Este ano, com o lançamento do ‘Maglore Acústico’, realizamos shows mais introspectivos, em espaços como teatros ou casas de shows. Mas, para Recife vamos levar outro formato de apresentação, mais próximo ao dos nossos shows maiores, feitos em lugares externos: o que a gente quer é tocar guitarra!”, diz Felipe Dieder sobre a vinda da Maglore para a Capital pernambucana.

“A gente ama Recife, os shows na cidade são sempre muito animados e cheios, então acho que é um jeito massa da Maglore abrir essa retinha final de 2024, que se completa com nosso último show do ano, em Salvador, no dia 21 de dezembro”, conclui o baterista.

SERVIÇO

Festival Rota Independente

Com Maglore (BA), Jay Vaquer (RJ), Volver (PE), Lady Newton (PE) e Projeto Clandestino (MG)

Quando: Sexta (13), a partir das 18h

Onde: 113 Club - Av. Visconde de Albuquerque, 113, Madalena - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 95, à venda no Sympla

