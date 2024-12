A- A+

Música Anitta mistura ritmos brasileiros em novo disco de carnaval com músicas em português Após série de lançamentos de apelo internacional, cantora lança álbum com produções em parceria com nomes como Ivete Sangalo e Simone Mendes

É sempre assim. Entre um e outro trabalho de apelo internacional (leiam-se: canções em espanhol e inglês e parcerias com medalhões do mainstream, entre os quais o badalado The Weeknd, com quem gravou a bem-sucedida "São Paulo"), Anitta volta a regar, com mais calma, as raízes tropicais que a fizeram uma "girl from Rio".

Já de olho na maratona carnavalesca de 2025, a cantora acaba de lançar o disco "Ensaios da Anitta", que leva o mesmo nome do evento com o qual ela aterrissará em pelo menos 12 cidades do país ao longo da temporada de verão no próximo ano.

Disponível nas plataformas de áudio, o álbum faz uma mistura de gêneros — forró, funk e brega —, numa reprodução do caldeirão de ritmos que a artista sempre entorna no evento em clima de folia criado em 2019. A produção tem 12 faixas. Por enquanto, porém, apenas oito números estão liberados — a previsão de lançamento da demais canções ainda não foi divulgada.

Entre as músicas já liberadas, destacam-se "Lugar perfeito", dueto com Ivete Sangalo — e principal aposta para uma possível candidata a hit do próximo carnaval —, "Perdeu", com a sertaneja Simone Mendes, e "Sem freio", com MC Livinho.

Há outras parcerias como nomes como Rogerinho, MC Danny e o trio Hitmaker. As quatro músicas restantes (e ainda inéditas) do álbum serão releituras de sucessos antigos de Anitta, como "Menina má" e "Eu vou ficar".

"Estava com saudade de fazer algo com a cara dos meus ensaios de Carnaval, e que são aquela miscelânea frenética, né? E foi daí que surgiu a ideia de trazer um álbum com músicas inéditas somente em português. Ele foi pensado para o nosso carnaval, que é uma festa tão linda e sem igual no mundo inteiro", explica Anitta, por meio de material de divulgação da obra.

