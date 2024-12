A- A+

Música No Ar Coquetel Molotov: o palco é delas na 21ª edição do festival, neste sábado (7) Com mais de 70% de atrações femininas festival, festival terá Pabllo Vittar (MA), Tati Quebra Barraco (RJ), Céu (SP), Ebony (RJ), Zaynara (PA), Nega do Babado (PE) e Rayssa Dias (PE), entre outras

A 21ª edição do No Ar Coquetel Molotov, neste sábado (7), no Campus da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), destaca artistas femininas, que compõem mais de 70% do line-up do festival, que teve os ingressos esgotados dias antes do evento.



Se apresentam nomes como Céu (SP), Ebony (RJ), Pabllo Vittar (MA), Tati Quebra Barraco (RJ), Zaynara (PA), Luísa e Os Alquimistas (RN), AJULIACOSTA (SP), Nega do Babado (PE) e Rayssa Dias (PE).



Ao longo de mais de 12 horas de programação, estarão nos palcos do festival artistas nacionais e internacionais, do Sertão pernambucano a países europeus e africanos. Rock, brega, trap, jazz, funk e coco de roda.



Protagonismo

“Um dos grandes diferenciais do festival é o fato de ser liderado por mulheres desde sua criação, o que pode ser visto nos detalhes. A presença feminina, tanto na curadoria quanto na produção, traz uma sensibilidade e uma perspectiva única, algo que é perceptível em todas as áreas do evento”, explica a diretora do festival, Ana Garcia.



“É uma batalha vencida o festival promover mais um ano lindo e fico muito feliz de poder participar. Para mim, é sempre uma alegria estar em Pernambuco, em Recife. (...) Só tenho a agradecer ao Coquetel e a Recife, onde me sinto praticamente na minha casa já há muito tempo, meu território, aqui em São Paulo, é muito pernambucano, em casa, e eu sou apaixonada pela cultura, pela música, pela gente, por tudo”, conta a cantora paulista Céu, que sobe ao Palco Coquetel Molotov, às 18h20.

Diversidade

O trio do pernambucano Amaro Freitas, artista de projeção nacional, é uma das atrações do evento, que também receberá o show inédito do Coco Raízes de Arcoverde com Jéssica Caitano, artista de Triunfo; e do trombonista e compositor Nailson Vieira, talento de Nazaré da Mata, representando um panorama da riqueza cultural pernambucana. Em tempo. Amaro Freitas acaba de ganhar o Prêmio Multishow 2024 na categoria de "Instrumentista do Ano".



Dividido em três palcos, o No Ar terá mais de 25 atrações. Além dos nomes já anunciados anteriormente junto ao line-up do Palco Kamikaze, o festival reúne bandas e artistas de diversos gêneros de todas as partes do Brasil, como Pabllo Vittar (MA), Ventura Profana (BA), Sophia Chablau e as atrações internacionais RONI (França) e Gaidaa (Países Baixos).

“O diferencial está em misturar diferentes estilos e criar experiências que se tornam memórias únicas para o público. Nós entendemos que o gosto musical de uma pessoa é plural, por isso o Coquetel Molotov inclui desde cultura popular até música indie, MPB, eletrônica e até brega funk”, avalia Ana Garcia.

PROGRAMAÇÃO:

PALCO COQUETEL MOLOTOV

17h - Jessica Caitano e Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE)

18h20 – Céu (SP)

19h40 - Jaloo (PA)

20h50 - AJULIACOSTA (SP)

22h10 - Ebony (RJ)

23h20 - Zaynara (PA)

0h50 - Nega do Babado e Rayssa Dias (PE)

2h30 - Pabllo Vittar (MA)

PALCO NATURA

16h30 - Dimitria convida Sofia Freire (PE)

17h30 - Fykyá e Coco das Antiga (PE)

18h50 - Gaidaa (Países Baixos)

20h10 - Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo (SP)

21h20 - Amaro Freitas (PE)

22h40 - Ventura Profana (BA)

0h - Nailson Vieira (PE)

1h20 - Luisa e Os Alquimistas (RN)

PALCO KAMIKAZE

16h30 - Baile Charme e DJ Corello (PE)

19h - Paulete Lindacelva (PE)

20h30 - RONI (França)

22h - Speed Test convida Chediak (MG), DJ BJ3 (PE) e Zoe Beats (PE)

23h30 - MU540 (SP)

1h10 - Tati Quebra Barraco (RJ)

2h20 - Dandarona (PE)

4h - DJ Ramon Sucesso (RJ)

SERVIÇO

No Ar Coquetel Molotov 2024

Quando: Sábado (7), a partir das 16h

Ingressos esgotados

