Coquetel Molotov Negócios discute cenários possíveis na música em sua sexta edição

Às vésperas da 21ª edição do festival No Ar Coquetel Molotov, marcado para 7 de dezembro, no Campus da UFPE, o Coquetel Molotov Negócios se firma como um espaço de discussões sobre o cenário musical para artistas independentes, além de promover novas oportunidades para talentos emergentes que despontam para a participação em diversos outros eventos e projetos de alcance nacional. Acontece dias 5 e 6 nos teatros Apolo e Hermilo, bairro do Recife.

A diretora e idealizadora do Coquetel Molotov, Ana Garcia, em entrevista na Rádio Folha 96,7 FM, na tarde desta quarta (04), detalhou para Patrícia Breda a programação do evento. Foram convidados para os paineis e debates personalidades como Eulícia Esteves (diretora de Música da Funarte), MC Marechal, a cantora AJULIACOSTA, Amaro Freitas, Pedro Kurtz (Deezer), Mago de Tarso, além de representantes de diversos festivais pelo país, entre eles AFROPUNK, WME, Se Rasgum, RecBeat e Rock the Mountain. Para os showcases à noite, apresentações de novos artistas como Mirela Hazin com participação de Pedro Lião (Bule), Taj Ma House, Mano Dembelê, Bell Puã, Luana Flores e Juninho do Coco.

A curadoria desta edição conta com Lenne Ferreira, jornalista e produtora cultural da Aqualtune, e Ana Garcia, diretora do Coquetel Molotov. Lenne, conhecida por fortalecer a cultura preta e acelerar a carreira de artistas independentes, especialmente mulheres negras, colabora na seleção de uma programação que destaca o protagonismo negro e o fortalecimento da cultura local.

“Nos preocupamos em abordar temáticas que oferecem uma panorama geral sobre o mercado da música, seus desafios, cenários e possibilidades vislumbrando oferecer um espaço de reflexões coletivas. Para nós, convidados e público, sejam artistas ou entusiastas da cultura, são importantes para aprofundar as discussões propostas”, comenta Lenne.

Neste ciclo de ações da sexta edição do Coquetel Molotov Negócios neste ano, os teatros Apolo e Hermilo Borba Filho, no Recife Antigo, vão receber nos dias 5 e 6 de dezembro vários especialistas e profissionais da área musical para debater temas como sustentabilidade em festivais, inovação cultural e políticas públicas.

No primeiro dia pela manhã, acontece a Oficina “O mundo digital e os seus desafios”, ministrada por Mayara Bailo da ONErpm, às 11h, no Teatro Hermilo Borba Filho, voltada para artistas e produtores que desejam explorar estratégias de lançamento e monetização no ambiente digital. Já no período da tarde, o MC Marechal, um dos grandes nomes do rap no Brasil, vai compartilhar um pouco da sua caminhada na música e discutir como é produzir de forma independente em uma masterclass às 16h, no Teatro Apolo.

Além das mesas e oficinas, a programação do Coquetel Molotov Negócios contará com Pitchings pela manhã em ambos os dias no Teatro Apolo, das 10h às 12h. Esta é uma ocasião especial na programação em que os artistas poderão falar e apresentar seus trabalhos musicais diretamente para uma plateia formada por curadores e profissionais da indústria musical com o objetivo de gerar oportunidades de negócios e parcerias.

Programação completa pode ser conferida no site

