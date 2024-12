A- A+

Música No Ar Coquetel Molotov divulga horários dos shows deste sábado (7); confira Com mais de 25 atrações, festival reúne nomes como Pabllo Vittar, AJULIACOSTA, Amaro Freitas Trio, Céu, Ventura Profana e Jessica Caitano com Coco Raízes de Arcoverde no Campus da UFPE

O No Ar Coquetel Molotov chega à 21ª edição com um line-up representativo com mais de 70% de atrações femininas, que se apresentam neste sábado (7), no Campus da UFPE. O festival divulgou o horário dos shows, que contemplam artistas do Sertão pernambucano a países europeus e africanos. (Confira a programação completa abaixo).



Rock, brega, trap, jazz, funk e coco de roda serão apresentados no palco em mais de 12h de música. Os ingressos estão esgotados. “Um dos grandes diferenciais do festival é o fato de ser liderado por mulheres desde sua criação, o que pode ser visto nos detalhes. A presença feminina, tanto na curadoria quanto na produção, traz uma sensibilidade e uma perspectiva única, algo que é perceptível em todas as áreas do evento”, explica a diretora do festival, Ana Garcia.

Dividido em três palcos, o No Ar chega com mais de 25 atrações. Além dos nomes já anunciados anteriormente junto ao line-up do Palco Kamikaze, o festival desta vez surpreende e ousa com a vinda de bandas e artistas como Pabllo Vittar (MA), AJULIACOSTA (SP), Amaro Freitas Trio (PE), Gaidaa (Países Baixos), Nailson Vieira (PE), Ventura Profana (BA), Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo (SP).



Também se apresentam no evento Fykyá & Coco das Antiga (PE) e o encontro de Jéssica Caitano (PE) com o Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE). Virão também Baile Charme (PE) e DJ Corello (RJ), Dandarona (PE), DJ Ramon Sucesso (RJ), Dimitria (PE) convida Sofia Freire (PE), Céu (SP), Ebony (RJ), Jaloo (PA), Luísa e Os Alquimistas (RN), MU540 (SP), Nega do Babado (PE) & Rayssa Dias (PE), Paulete Lindacelva (PE), RONI (França), SPEEDTEST (RJ) convida Chediak (MG), DJ BJ3 (PE) e Zoe Beats (PE), Tati Quebra Barraco (RJ) e Zaynara (PA).



Sobre esta curadoria diversificada, Ana Garcia revela que “o diferencial está em misturar diferentes estilos e criar experiências que se tornam memórias únicas para o público. Nós entendemos que o gosto musical de uma pessoa é plural, por isso o Coquetel Molotov inclui desde cultura popular até música indie, MPB, eletrônica e até brega funk”.

O evento é apresentado pelo Ministério da Cultura, com patrocínio master do Nubank, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura, patrocínio da Natura, Deezer e Prefeitura do Recife, numa realização da Coda Produções e Ministério da Cultura.

Programação

O Palco Coquetel Molotov receberá um grande encontro que celebra a tradição e a modernidade no âmbito da cultura tradicional nordestina com a presença de Jéssica Caitano ao lado do Coco Raízes de Arcoverde. Outro superencontro bastante esperado é o das cantoras de brega recifense Nega do Babado e Rayssa Dias.

Vindas diretamente do Pará, o festival traz duas cantoras do universo pop. Zaynara começou 2024 com um impacto significativo, ganhando destaque nas redes sociais com sua presença de palco marcante e habilidades vocais impressionantes.



Jaloo vem para apresentar o novo álbum, “MAU", uma grande celebração ao feminino que coloca no centro temas como o prazer, a liberdade e o risco.

Trazendo questionamentos pessoais, autoconhecimento e grandes debates de cunho social ligados à indústria do rap, AJULIACOSTA levanta a voz feminina preta e periférica como um ato político.



Rapper e produtora musical vinda de Queimados (RJ), Ebony ganhou destaque como Artista Revelação pela Genius e é reconhecida como "a primeira garota do Trap" no Brasil após ser a única participante feminina no documentário oficial do Spotify sobre a cena Trap no Brasil.

Nascida em São Luís (MA), Pabllo Vittar é uma das poucas personalidades no meio musical braisileiro que ostenta o impactante número de mais de dois bilhões de visualizações no Youtube, sendo ainda a primeira cantora drag queen a receber um prêmio no MTV EMA.



Com um portfólio de cinco álbuns, diversas parcerias e inúmeros sonhos a conquistar, Pabllo vem ao Coquetel Molotov no embalo do lançamento do seu 6° álbum de estúdio, o “Batidão Tropical Vol.2”. Pabllo Vittar promete levar muita música, forró e brega funk com este show inédito no Recife.

Uma das vozes mais marcantes da música brasileira, Céu já conquistou três Grammys Latinos e levou sua música a palcos internacionais, festivais renomados e produções de cinema e TV.



Ao longo de 19 anos de carreira e sete álbuns, agora ela volta ao Recife para o festival No Ar com a turnê do novo álbum "Novela". “



Assim como a vida de cada um de nós, todo mundo tem a sua, mas seu diferencial está nesse aspecto passional, caricato, muitas vezes com uma latinidade cafona, que simplesmente amo e me identifico. Novela é um roteiro. Achei que estava transcrevendo minha novelinha própria, mas sempre pensando como lugar de identificação para outros também”, sintetiza Céu.

Palco Natura

O cantador e performer Fykyá tem 25 anos de idade, é indígena LGBTQIAP+ pertencente ao povo Pankararu do Sertão de Pernambuco. Quem também vem do interior de Pernambuco é o cantor Nailson Vieira, brincante da Zona da Mata trabalhando com ciranda, maracatu e outros ritmos de culturas populares.

Um dos principais nomes da cena atual do jazz, Amaro Freitas detém o posto de revelação do jazz internacional com o elogioso lançamento do seu último disco solo “Y’Y” em momentos de spiritual jazz.



Dois anos depois de estrear com seu disco homônimo, a banda Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo vem ao Recife pela primeira vez e apresenta o show de seu segundo álbum de estúdio pelo selo RISCO e com produção de Vitor Araújo.

De raízes sudanesas e criada nos Países Baixos, Gaidaa tem se destacado no cenário do R&B contemporâneo. Desde o início de sua carreira, Gaidaa conseguiu mais de um milhão de streams de forma independente e tem conquistado espaço nas principais publicações de música globais.

Profetizando multiplicação e abundante vida negra, indígena e travesti, Ventura Profana rompe a bruma: erótica, atômica, tomando vermelho como religião. E após nove anos de uma trajetória marcante, Luísa e os Alquimistas estão prontos para se despedir dos palcos e o Recife vai ser parte deste momento histórico com show deste grupo potiguar.

Após dar pistas sobre sua nova fase artística com o lançamento dos singles "Irreal" e "Fresta", a cantora, compositora e multi-instrumentista Dimitria chega ao festival com seu EP de debut intitulado “Anseio”, que contém mais três faixas inéditas.



Marcado por uma sonoridade repleta de grooves de bateria e camadas de vozes, o EP também conta com a guitarra como instrumento central, com temas que grudam na cabeça e colocam em voga a personalidade marcante de suas composições. Junto a Dimitria no show está a cantora Sofia Freire, que lançou em 2024 seu terceiro disco "Ponta da Língua", aclamado como um dos melhores do ano pela APCA.

Palco Kamikaze

Ela é uma das expoentes de um dos ritmos mais populares do Brasil, o Funk. Tati Quebra Barraco dispensa maiores apresentações e promete um show com muito swingue e papo reto com alguns dos maiores sucessos de sua carreira ao longo dos anos.



Pronunciado "Musão", Mu540 é um dos produtores musicais na cena de Rap/Funk de maior destaque dos últimos anos. Em seu trabalho como produtor, trouxe influências do Funk e as mesclou com o Rap e em gêneros internacionais como o Drill e o Grime.

Idealizado pelos pesquisadores Rebeka Barbalho e Márcio Fellipe, o Baile Charme rola pelo Recife desde 2022 e tem o prazer de convidar para esta edição especial um dos precursores do estilo: Corello DJ. Sempre na vanguarda, Corello criou nos anos 80 o termo "Charme" para definir um novo caminho do R&B que privilegiava harmonia e ritmo cadenciado.

Membro da Leigo Records e criador da festa e coletivo SPEEDTEST, Pedro Chediak classifica seu som como "Música Elétrica" passeando entre o Drum'n'Bass, Jungle, Garage, Ambient, Footwotk, Techno e House.



DJ e produtor musical do Recife, BJ3 é o nome artístico de Bernardo Fonseca, que iniciou seu trabalho explorando ritmos latinoamericanos. Desde 2022, passou a focar suas apresentações e produções autorais na música eletrônica. Zoe Beats é DJ, produtor musical, diretor criativo, diretor musical e fotógrafo.



usicalmente, mistura influências do Grime, Drum‘n’Bass, Garage, Drill e Jungle, junto a sonoridades pernambucanas como o Manguebeat.

Artista franco-malaia, RONI equilibra seu trabalho entre os mundos da música eletrônica, moda e arte. Seu set musical abrange um som único de rave com influências do techno britânico, além de incluir uma seleção de house old-school, cortes de disco, funk e afro beats.



Recifense radicada em São Paulo, Paulete Lindacelva é reconhecida por sua pesquisa sobre os sons da diáspora negra, com foco em gêneros como House, Techno e Breakbeats. Paulete é underground em sua essência, promovendo liberdade, insurgência e união através da música, destacando o poder transformador da arte.

Considerado o Rei do Beat Bolha, Ramon Sucesso impressiona o público com suas mixagens, deixando uma marca indelével na história do Funk, simbolizando riqueza e singularidade.



O sucesso de críticas o levou à sua primeira turnê pela Europa, com datas marcadas no Boiler Room do Primavera Sound. DANDARONA vem ganhando destaque no cenário da música eletrônica brasileira pela característica enérgica que sua seleção traz. Recentemente, lançou o single “Bate so Much”, sendo um marco inicial na sua carreira como produtora musical.

O Festival

Desde sua primeira edição em 2004, o No Ar Coquetel Molotov quebrou conceitos pré-estabelecidos e vem evoluindo como um evento que já está no calendário de Pernambuco, cativando público fiel com uma relação afetiva e com um compromisso com a inovação artística.



O festival é reconhecido por seu pioneirismo nas áreas de sustentabilidade ambiental, adotando neste ano um protocolo de Lixo Zero. O evento ainda conta diversas ações de acessibilidade com Intérprete de Libras, Audiodescrição e Área PcD, além de cardápios em braile, banheiros adaptados e equipe de apoio.

E antes dos dias de shows do festival, ocorre a 6ª edição do Coquetel Molotov Negócios, dias 5 e 6 de dezembro, com atividades gratuitas voltadas a artistas, produtores e empreendedores da área cultural, mais pocket shows para o público. Este ano, o projeto se expande para além do Recife em ações descentralizadas em Arcoverde (Sertão) e Jaboatão dos Guararapes (Região Metropolitana). A programação, disponível aqui, conta com incentivo do Funcultura - PE.

O 21º No Ar Coquetel Molotov tem patrocínio master da Nubank via Lei Federal de Incentivo à Cultura; patrocínio da Natura, Deezer e Prefeitura do Recife; apoio via Embaixada dos Países Baixos, Consulado Geral da França e Livre de Assédio.



Tem como mídias parceiras Toca UOL, Trend Midia, Universitária 99,9 FM, S.O.M., O Grito!, Frei Caneca FM, Afoitas, Recife Ordinário, Mapa dos Festivais e Seremos Resistência. A cerveja oficial é Sol. Vendas oficiais da Shotgun e realização da Coda Produções, Ministério da Cultura e Governo Federal.

SERVIÇO:

Festival No Ar Coquetel Molotov – 21ª Edição

Data: Sábado – 7 de dezembro de 2024 – A partir das 15h

Local: Campus da UFPE – Cidade Universitária – Recife/PE

Ingressos esgotados

HORÁRIOS:

PALCO COQUETEL MOLOTOV

17h - Jessica Caitano e Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE)

18h20 – Céu (SP)

19h40 - Jaloo (PA)

20h50 - AJULIACOSTA (SP)

22h10 - Ebony (RJ)

23h20 - Zaynara (PA)

0h50 - Nega do Babado e Rayssa Dias (PE)

2h30 - Pabllo Vittar (MA)

PALCO NATURA

16h30 - Dimitria convida Sofia Freire (PE)

17h30 - Fykyá e Coco das Antiga (PE)

18h50 - Gaidaa (Países Baixos)

20h10 - Sophia Chablau e uma Enorme Perda de Tempo (SP)

21h20 - Amaro Freitas (PE)

22h40 - Ventura Profana (BA)

0h - Nailson Vieira (PE)

1h20 - Luisa e Os Alquimistas (RN)

PALCO KAMIKAZE

16h30 - Baile Charme e DJ Corello (PE)

19h - Paulete Lindacelva (PE)

20h30 - RONI (França)

22h - Speed Test convida Chediak (MG), DJ BJ3 (PE) e Zoe Beats (PE)

23h30 - MU540 (SP)

1h10 - Tati Quebra Barraco (RJ)

2h20 - Dandarona (PE)

4h - DJ Ramon Sucesso (RJ)

