A- A+

MÚSICA Nailson Vieira prepara lançamento de música nova no Coquetel Molotov "Depois", terceiro single do músico, será apresentada na estreia dele no evento

Nailson Vieira aproveita sua estreia na programação do Festival No Ar Coquetel Molotov, no dia 7 de dezembro, para lançar uma nova música. “Depois” é o terceiro single da carreira do músico, que é natural de Nazaré da Mata, Zona da Mata Norte de Pernambuco.

Com elementos de ritmos tradicionais de Pernambuco, a composição coloca em destaque a poesia e a cultura popular da Zona da Mata. A letra - composta por Nailson - versa sobre o valor da união e da base familiar para conquistar seus objetivos.

Desde os três anos de idade, Nailson é um brincante do maracatu de baque solto. Estudante de música, o artista é também produtor cultural, trombonista e presidente de agremiação, fazendo parte do Bloco Rural Estrelinha, que existe há mais de 60 anos.



“Depois” tem arranjos de Nailson, Guilherme Otávio, Leandro Gervásio e Homero Basílio. O músico também assina a produção e a direção musical, ao lado de Homero Basílio e Leandro Gervásio.

Veja também

Música Vou Pro Sereno apresenta o projeto "Nada Pra Fazer" no Recife; saiba como comprar ingresso