POLÊMICA Ed Motta pede desculpa após demitir funcionário durante confusão em show Alvo de vaias em apresentação no festival Rock The Mountain, em Itaipava, cantor diz que precisaria de ''inteligência emocional mais aguçada''

O cantor Ed Motta se manifestou publicamente, por meio das redes sociais, após protagonizar uma confusão, com direito a xingamentos, durante o show que realizou, no último domingo (17), no festival Rock The Mountain, em Itaipava, na Região Serrana do Rio de Janeiro.



Na ocasião, enquanto se apresentava diante da plateia, o artista de 53 anos se irritou com o "roadie" — profissional responsável, em sua equipe, por toda a pré-produção no palco —, chamou-o de "filho da p*ta" e sugeriu que ele estava demitido ("Você está fora, cara. Eu tinha falado que você ia ficar, mas este é o último show que você faz", afirmou).

Caçando aqui, achamos este vídeo que não pega a parte do ouvir música mas a demissão (?) do roadie as vaias.

— Lola Ferreira (@lolaferreira) November 18, 2024

Em seguida, o funcionário se aproximou do cantor, e ele logo o repreendeu, interrompendo a própria performance para dizer: "Sai de perto de mim, sai de perto".

No momento do desentendimento, os espectadores começaram a vaiar a apresentação. Nesta segunda-feira (18), imagens em vídeo mostrando o tal momento viralizaram nas redes sociais.



"Estava no show e não achei elegante e nem respeitoso a atitude do artista de levar para o público os problemas que estavam acontecendo. Fui pra ver o show e curtir as músicas e em cada nova música um novo atrito aparecia. Decepcionou! Além do mais, muito feio suas atitudes com sua equipe, inclusive 'demitindo', na frente de todo o público uma pessoa da produção, a quem expôs de uma forma pouco cuidadosa", criticou uma seguidora de Ed Motta, por meio do Instagram.

Diante da repercussão do caso, o cantor respondeu alguns fãs — por meio de comentários também no Instagram —, desculpando-se pela situação. Ele ponderou, no entanto, que o motivo para a irritação era decorrente de uma falha grave cometida pelo funcionário.

"Foram menos cuidadosos e profissionais comigo", afirmou, em referência à própria equipe.



"Todos recebem o mesmo cachê, o nível dos erros cometidos hoje (no domingo) comprometeram a minha performance e consequentemente a da banda. Não foi coisa simples, coisa pouca. Foi grave, sério. Mas você tem toda razão. Eu deveria ter uma inteligência emocional (sangue de barata) mais aguçada. Pedi desculpas pelo ocorrido no show e peço novamente a você e todos os presentes", afirmou.

