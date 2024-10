A- A+

MÚSICA Festival No Ar Coquetel Molotov revela atrações do Palco Kamikaze; confira Evento ocorre no dia 7 de dezembro, no Campus da UFPE no Recife

A próxima edição do festival No Ar Coquetel Molotov ocorre no dia 7 de dezembro, no Campus da UFPE no Recife. Nesta quinta-feira (10), o evento divulgou a lista de atrações de um dos seus palcos.

Tati Quebra Barraco (RJ), Baile Charme Rec feat. DJ Corello (RJ), Dandarona (PE), DJ Ramon Sucesso (RJ), MU540 (SP), RONI (França), Paulete Lindacelva (PE), Speedtest convida Chediak (RJ) e BJ3 (PE) & Zoe Beats (PE) subirão ao Palco Kamikaze.

Em seu terceiro ano no festival, o espaço dará destaque à música eletrônica brasileira, principalmente ao funk. A curadoria é assinada pela artista pernambucana Libra Lima, conhecida pelo seu projeto musical IDLIBRA.

Além das atrações do Kamikaze, o Coquetel Molotov já anunciou Bar Italia (UK), Zaynara (PA), Nega do Babado & Rayssa Dias (PE), ionnalee (Suécia), Jaloo (PA), Luísa e os Alquimistas (RN) e Ebony (RJ), que se apresentarão nos dois outros palcos.

O line-up completo desta 21ª edição do evento será divulgado no dia 15 de outubro. Os ingressos já estão disponíveis na plataforma Shotgun, a partir de R$ 80.

