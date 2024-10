A- A+

festival No Ar Coquetel Molotov: programação completa tem Pabllo Vittar, Nega do Babado, Amaro Freitas e mais Celebrando 20 anos, o festival traz um line-up com 70% feminino

Do mais profundo Pernambuco até Europa e África, de tudo cabe um pouco no line-up do festival No Ar Coquetel Molotov, que anunciou sua programação completa nesta quinta (17). Entre os nomes confirmados: Pabllo Vittar, Amaro Freitas Trio, Tati Quebra Barraco, Nega do Babado + Rayssa Dias, Jéssica Caitano + Coco Raízes de Arcoverde, entre outros.

Completando duas décadas de existência, o Coquetel Molotov chega à sua 21ª edição com um line-up 70% feminino e aposta na diversidade como grande trunfo este ano: gêneros do mais variados – rock, brega, trap, jazz, funk e coco de roda – irão se revezar (e se mesclar) nas mais de 12 horas de programação, no dia 7 de dezembro, no Campus da UFPE, na Zona Oeste do Recife.



Coquetel Molotov

Dividido em três palcos (Coquetel Molotov / Natura / Kamikaze), o No Ar Coquetel Molotov chega com mais de 25 atrações, entre revelações da cena local e grandes atrações do cenário nacional e internacional.

Além dos nomes já anunciados anteriormente na programação do Palco Kamikaze, o festival também trará os seguintes artistas:

Pabllo Vittar (MA);

AJULIACOSTA (SP);

Amaro Freitas Trio (PE);

Gaidaa (Países Baixos);

Nailson Vieira(PE);

Ventura Profana (BA);

Sophia Chablau e Uma Enorme Perda de Tempo (SP);

Fykyá & Coco das Antiga (PE);

encontro de Jéssica Caitano (PE) com o Samba de Coco Raízes de Arcoverde (PE);

Baile Charme (PE);

DJ Corello (RJ);

Dandarona (PE);

DJ Ramon Sucesso (RJ);

Bar Italia (UK);

Ebony (RJ);

Jaloo (PA);

Luísa e Os Alquimistas (RN);

MU540 (SP);

Nega do Babado (PE) & Rayssa Dias (PE);

Paulete Lindacelva (PE);

RONI (França);

SPEEDTEST (RJ) convida Chediak (MG);

DJ BJ3 (PE) e Zoe Beats (PE);

Tati Quebra Barraco (RJ); e

Zaynara (PA).

Os ingressos para o No Ar: Coquetel Molotov 2024 estão à venda na plataforma Shotgun.

SERVIÇO

No Ar: Coquetel Molotov 2024

Quando: 7 de dezembro, a partir das 15h

Onde: Campus da UFPE - Cidade Universitária - Recife-PE

Ingressos: a partir de R$ 90, à venda na ShotGun

Instagram/Informações: @noarcm

