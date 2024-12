A- A+

Saúde Wesley Safadão relata efeitos de tomar remédio famoso para emagrecer: "Força pra nada" Cantor desabafou sobre experiência com um remédio que é queridinho por celebridades

O cantor Wesley Safadão, de 36 anos, usou as redes sociais para compartilhar sua experiência com um remédio amplamente utilizado por celebridades para emagrecimento. Apesar de ter perdido três quilos rapidamente, o cantor destacou os efeitos colaterais que impactaram sua rotina e bem-estar, dificultando até atividades básicas.

"Não é fácil essa vida de emagrecer. Tomei um Mounjaro e vou falar uma coisa para vocês: ela ajeita. Você não come nada, mas não tem força para nada e você não quer conversa com ninguém. Tem três dias que estou assim, mas eu já perdi uns três quilos", revelou o artista em suas redes sociais.

Safadão também mencionou a dificuldade de manter o ritmo de exercícios. "Não vivo e não como! É só deitado. Tento treinar e não consigo direito, sem forças, não é fácil não", completou.

O Mounjaro, também conhecido como "Ozempic dos ricos", é um medicamento aprovado pela Anvisa em setembro do ano passado para a diabetes tipo 2, porém o remédio, assim como o Ozempic, se tornou o queridinho para o emagrecimento. Este medicamento é utilizado nos Estados Unidos para o tratamento de obesidade. Porém, o custo deste medicamento é elevado e varia entre R$ 1.677,10 e R$ 3.782,17 e não está disponível no mercado brasileiro, elevando os custos de quem precisa importá-lo do exterior.

Jornada de corpo e mente

Além da jornada de perda de peso, em outubro, Safadão passou por desafios de saúde significativos, incluindo uma cirurgia na coluna devido a problemas nas vértebras L4 e L5. Anteriormente, ele havia realizado um procedimento semelhante na vértebra L3, L4.

Ele tranquilizou seus fãs ao afirmar que a cirurgia foi bem-sucedida e que está em recuperação, retomando gradualmente suas atividades e caminhadas, embora isso tenha afetado sua agenda de shows e atividades físicas exigentes.

Em 2023, o cantor também tornou público seu diagnóstico de transtorno de ansiedade. A doença afeta mais de 18 milhões de brasileiros, e é caracterizada por um sentimento de medo frente a um perigo desconhecido. "Estava a caminho de um show em Minas e comecei a passar mal dentro do carro. Eu comecei a sentir faltar ar, queria respirar e não conseguia. 'Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo'. Eu não sentia meus dedos", contou Wesley Safadão em uma entrevista ao programa Fantástico, da TV Globo.

Veja também

celebridades Após ganho muscular radical, ex-BBB Vyni rebate críticas sobre suposto uso de anabolizantes