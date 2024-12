Orlando Morais fala de quadro de saúde usando faixa cirúrgica: "Isso não é uma fantasia"

A- A+

O cantor e marido de Gloria Pires, Orlando Morais, de 62 anos, publicou um vídeo nesta sexta-feira (6), atualizando seu estado de saúde após passar por uma cirurgia delicada no maxilar, para tratar crises de apneia. Ele ainda precisará encarar uma nova cirurgia e está fazendo o uso de faixa cirúrgica.

“Isso não é uma fantasia. Vim fazer um tratamento aqui na clínica porque estava tendo uma crise de apneias muito grande. Essa dificuldade de falar é porque eu fiz uma cirurgia. Tenho mais uma só [cirurgia] para fazer”, contou o artista.

Ao lado da médica, Orlando explicou porque resolveu gravar o vídeo e expor o procedimento: “Quis fazer esse vídeo para que mais pessoas pudessem ir ao médico e saber porque não estão dormindo bem, porque têm dor de cabeça e porque fica tonto”, alertou.

A profissional de saúde, Giselle Elias, também falou a respeito do tratamento e da recuperação: “Ficamos felizes de ver a sua adesão ao tratamento que não é simples. Ele apresentava sintomas que comprometiam a qualidade de vida. Essa é a primeira etapa… Ele fez expansão da maxila, com isso a gente descruza os maxilares. Na segunda etapa será feito um avanço dos dois maxilares”. O processo de recuperação também conta com o acompanhamento de uma fonoaudióloga.

Veja também

celebridades Após ganho muscular radical, ex-BBB Vyni rebate críticas sobre suposto uso de anabolizantes