Com fortuna de R$ 600 milhões em jogo, família teme "noivado-relâmpago" de filha de Michael Jackson

Paris Jackson surpreendeu os fãs ao revelar que está noiva do produtor musical Justin Long. Mas não só: a família da filha do astro Michael Jackson também ficou surpresa com o que classificou ser um "noivado-relâmpago".

De acordo com o jornal Daily Mail, o clã está "super cauteloso" com a novidade e teme que o rapaz esteja "se casando com a fortuna dos Jackson".

A cantora e modelo de 26 anos revelou o passo no relacionamento nesta sexta-feira, nas redes sociais. Ela fez uma homenagem para o aniversário de Justin Long e contou aos seguidores como costuma apelidá-lo: Blue.

A pequena mostra da intimidade do casal emocionou os fãs, mas preocupou membros da família, já que Paris tem fortuna estimada em US$ 100 milhões (R$ 600 milhões).

