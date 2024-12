Na CCXP 24, Edgar Vivar, o Seu Barriga, fala sobre relação com o personagem

A- A+

Em painel exclusivo no Palco Ultra da CCXP 24, que vai até domingo em São Paulo, Edgar Vivar, o Seu Barriga da série "Chaves", expressou seu carinho pelos fãs e falou sobre a relação com seu personagem mais famoso, nesta sexta-feira. Recebido em meio aos aplausos, o ator, de 75 anos, mostrou-se contente por estar novamente no Brasil. O espaço estava, claro, lotado.

— Quando você tem uma conexão além das palavras, além da vontade de se comunicar e de compreender, (o diálogo) funciona. Como agora, vocês estão entendendo o meu português, então, posso sentir seu carinho e sua alegria. É maravilhoso — disse o ator, em português.

Além dos fãs, Edgar mencionou gostar da culinária local. Segundo ele, felizmente, hoje, "o Brasil está na moda no México" e, por isso, o país já possui diversos restaurantes típicos brasileiros.

Apesar da ótima pronúncia, Vivar disse ter tido certa dificuldade com a língua portuguesa ao participar de recente produção brasileira, mesmo tendo aulas de português com uma professora nordestina. Em 2023, ele veio ao país para participar do elenco humorístico de "No Corre", do Multishow. Anteriormente, em 2018, também participou de "Vai que Cola", outra sitcom do canal.

— Foi muito difícil. são diferentes sotaques, foi impossível pra mim (risos). Eu ficava nervoso, porque todo mundo fala muito rápido. Mas também foi divertido — brinca Edgar.

O ator ainda dividiu com o público que, mesmo sendo muito feliz com o carinho recebido há anos, no início, não gostava de ser reconhecido apenas como Seu Barriga. Por conta da luta contra o sobrepeso desde a infância, ao ser chamado pelo nome personagem, sentia que seu esforço na vida pessoal não estava valendo a pena.

— Eu sofri bullying quando era criança. Agora, eu estou magro, mas era terrível. Às vezes, fazia regime por quatro meses, mas só perdia dois quilos — diz ele. — Quando era reconhecido como Seu Barriga, parecia que não estava dando certo. Agora, depois de muitos anos, o público começou a me chamar pelo meu nome. Na verdade, como Edgar Vivar, o Seu Barriga.

Sobre "Chaves", série de sucesso transmitida no Brasil pelo SBT, Edgar dividiu com os fãs que tinha apenas 21 quando foi convidado por Roberto Bolaños (Chaves) para participar da produção.

— O dono da vila ainda (Seu Barriga) ainda nem tinha nome. Eu havia trabalhado em outros episódios de "Chapolin", mas nunca em "Chaves" — conta o ator. — Foi um desafio. Colocaram um bigode para que eu parecesse mais velho e com atitude. Felizmente, ele (Roberto) gostou.

Além da participação como Seu Barriga, Edgar também se consagrou na série como Nhonho. Filho do dono da vila, Edgar comenta que, apesar desse ser mais mimado, interpretá-lo lhe rendia boas piadas.

— Quando o seriado ficou famoso, o Roberto pensou em levar a história para fora da vila. Foi quando veio a escolhinha e eu fiz o casting pro Nhonho. Coloquei a peruca e riram muito, então, aceitei o desafio — diz Edgar. — Hoje, eu ainda escuto todos os bordões por parte dos fãs, principalmente os do Nhonho, como 'olha ele, olha ele' (risos).

Após uma série de perguntas feitas pela plateia, Edgar mostrou-se especialmente emocionado com o relato dado por uma fã. Antes de novos aplausos, Edgar se despediu do público dizendo estar muito "comovido" e "feliz".

