A- A+

celebridades Relembre as polêmicas de Davi Brito que viralizaram com memes na web Influencer causou na web ao desmarcar encontro com musa do Festival de Parintins dizendo estar doente, mas foto compartilhada era da Internet; Blogueirinha e João Vicente reagiram

Desde sua participação no Big Brother Brasil 24 — e até mesmo durante o confinamento na casa mais vigiada do país —, Davi Brito acumulou diversas polêmicas. O ex-BBB foi “desmascarado” pelos internautas em situações como quando afirmou ter assistido às corridas de Ayrton Senna na TV, mesmo tendo apenas 22 anos, ou quando fingiu estar com febre para desmarcar um encontro com uma affair, utilizando até uma imagem de um termômetro retirada da Internet.

Nos últimos dias, ele gerou novos comentários ao publicar no Instagram uma foto no deserto de Dubai, onde um helicóptero foi digitalmente adicionado. Os casos inusitados do influencer não param por aí.

Em vídeo no qual ele aparece com um filtro com a boca desproporcional — em referência ao personagem Coringa —, Davi deu risadas debochadas e afirmou que estava feliz por estar se transformado em “assunto” nas redes sociais. “Postei a foto com um helicóptero, fiz uma edição e tal”, afirmou, ao admitir a manipulação na imagem. “Aí eu tomei uma decisão: acho que vou voltar lá agora e vou postar sem o helicóptero, né? O que vocês acham”, indagou, em tom irônico.

Seguidores criticaram a postura do ex-BBB. “Esse Davi Brito é viciado em mentir. Parece eu”, brincou uma pessoa por meio do X. “Ele parece fazer isso de propósito só para ser falado”, reclamou outro seguidor.

As reclamações dos internautas vêm após várias outras polêmicas as quais o influencer já se envolveu. Em julho deste ano, o ex-motorista de aplicativo deu um “bolo” na musa do boi Garantido, do Festival de Parintins, Tamires Assis (que vinha apontada como sua affair), porque estava supostamente com febre. A foto usada por ele para “comprovar” a condição, porém, era retirada da Internet.

“Eu não estou me sentindo bem. Acho que a questão mesmo é esse pós-tatuagem (realizada dias antes do vídeo), me deu aquele mal-estar geral no corpo. A Tamires estava para vir para cá, para Salvador, mas ela não vem mais. Só para vocês não ficarem apertando a mente da menina. Então só estou deixando claro para vocês o real motivo de isso estar acontecendo. Estou com muita dor de cabeça, febre alta. Não estou bem mesmo, não estou legal”, disse ele em um vídeo dos stories, do Instagram.

De acordo com o gshow, Tamires afirmou que chegou a propor cuidar dele enquanto estivesse doente, mas Davi recusou: “Ele realmente cancelou, eu achei que pudesse ir da mesma forma, até dei a ideia de cuidar dele até ele se recuperar, mas ele falou que não queria me receber daquela forma, que estava doente e não queria me receber mais”. Ela afirmou ainda que o influencer enviou a mesma foto que viralizou no X (ex-Twitter) depois.

A situação curiosa divertiu alguns famosos como Blogueirinha e João Vicente, que gravaram sátiras na mesma pegada do vídeo feito por Davi. O ator, por exemplo, disse que precisaria faltar a um compromisso porque o pneu de seu carro estava furado. Na sequência, publicou uma foto retirada de um banco de imagens, comprovando o que dizia. Outros memes foram compartilhados na rede.

Não é a primeira vez que ele se envolve em alguma trapalhada e diverte a web. Em entrevista à coluna Play, do Gobo, por exemplo, Davi havia dito que estava focado nos estudos para o vestibular para ingressar a faculdade de medicina, que afirma ser o seu sonho:

— Sumi um pouco das redes sociais porque estou estudando um pouquinho, porque vem vestibular da faculdade e tem que estudar para entrar.

Mas uma foto que ele publicou no Instagram mostrava um caderno com páginas em branco —o que também rendeu memes na web.

No auge dos problemas causados pela enchente no Rio Grande do Sul, ele se deslocou ao estado para prestar assistência. Ele, entretanto, foi alvo de ataques depois de surgir sorrindo em meio à catástrofe ambiental. Num dos registros publicados no Instagram, ele mostrou uma carreta cheia de cestas básicas, arrecadadas por meio de doações, e apareceu com um sorriso no rosto à frente do material.

Algumas pessoas o acusaram por praticar "turismo de tragédia". "Foto sorrindo em meio ao caos, que vergonha", criticou um seguidor. "Biscoiteiro", acusou outra pessoa. "Parece que só está querendo aparecer", apontou mais um internauta.

Veja também

arte Retrato perdido do poeta Arthur Rimbaud provoca disputa acirrada em leilão na França