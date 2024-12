A- A+

arte Retrato perdido do poeta Arthur Rimbaud provoca disputa acirrada em leilão na França Descoberta de uma rara imagem do trágico e belo poeta, feita por seu amante Paul Verlaine, causou uma guerra de lances

A história parece o enredo de um romance. Tudo começou com um retrato do poeta Arthur Rimbaud, desenhado em 1872 por seu companheiro e colega escritor, Paul Verlaine. O desenho é bem conhecido na França como a ilustração de abertura do livro "Poésies Complètes", de Rimbaud, publicado postumamente em 1895.

Ele foi frequentemente reproduzido em livros escolares, tornando-se quase universalmente familiar. No entanto, o paradeiro e a propriedade do retrato eram desconhecidos. Ele nunca foi exibido publicamente e permaneceu oculto em coleções privadas por 130 anos. Isso até este ano, quando foi encontrado e vendido na casa de leilões Hôtel Drouot, em Paris, por uma quantia recorde.

A obra foi descoberta no espólio de Hugues Gall, que faleceu em maio aos 84 anos. Gall era um gerente de ópera que dirigiu o Grand Théâtre de Genève e a Ópera de Paris. Desde 2008, ele era diretor da Fundação Claude Monet em Giverny, onde as pinturas de nenúfares de Monet foram produzidas.

Gall era uma figura bem conhecida na França e uma personalidade internacional no mundo do teatro, disse Vincent Sarrou, leiloeiro associado da Tessier & Sarrou & Associés, a casa que recebeu o espólio. (O Hôtel Drouot é um local histórico que organiza vendas para casas de leilão independentes como a Tessier & Sarrou.)

— Ele recebia muitos itens como presentes, incluindo pinturas — comentou Sarrou.

Quando Gall morreu há seis meses, deixando apenas uma irmã em Viena, seu espólio incluía tesouros variados, característicos de uma vida bem vivida: um serviço de chá de prata da Rússia, uma mesa de cartas em estilo art nouveau, um medalhão antigo da Sicília com a imagem de Perséfone, malas da Louis Vuitton e Goyard, e desenhos do poeta e dramaturgo francês Jean Cocteau.

Mas o lote 187, um pequeno desenho a tinta marrom de Rimbaud, era a joia escondida, descoberta quando o espólio chegou à casa de leilões. Ele retrata o jovem poeta em silhueta, com cabelos longos, usando um chapéu de aba reta e fumando um cachimbo, com as mãos nos bolsos do casaco. Está inscrito "Arthur Rimbaud" e datado de junho de 1872. Rimbaud tinha 17 anos na época.

Verlaine, que tinha 28 anos quando fez o retrato, assinou com as iniciais "P.V." no lado direito do desenho, e anotou “de memória” no canto inferior direito.

No final de novembro, Ambroise Audoin, especialista que trabalhou com a casa de leilões, estimou que a obra seria vendida por 100 mil a 200 mil euros — entre R$ 636 mil e R$ 1,2 milhão, no leilão.

— Tanto Rimbaud quanto Verlaine são muito importantes em nossa cultura e trazem muito orgulho nacional — disse Audoin.

A data do desenho, junho de 1872, também era significativa. Rimbaud, considerado um garoto prodígio, conheceu Verlaine em Paris em setembro de 1871, então os dois já se conheciam há alguns meses quando a obra foi criada.

Eles começaram um caso tórrido — no catálogo, a casa de leilões descreve o relacionamento como "um período tumultuado" na vida de Rimbaud — e o desenho foi feito um mês ou algumas semanas antes de decidirem ficar juntos.

De acordo com Audoin, Verlaine, que era casado e tinha um filho, deixou sua esposa para ir com Rimbaud para Bruxelas e Londres. Eles viveram juntos por quase um ano.

Foi um período em que Rimbaud estava criativamente inspirado e produziu sua poesia mais conhecida; ele escreveu O Barco Ébrio em 1871 e Uma Temporada no Inferno em 1873.

A importância do desenho era evidente: ele era raro e nunca havia sido comercializado. Mas sua proveniência era mais obscura.

Depois que Poésies Complètes foi publicado por Léon Vanier em 1895, o retrato provavelmente foi mantido pela viúva de Vanier, disse Sarrou. Sabe-se que mais tarde ele pertenceu a Paul-Annik Weiller, filho do colecionador Paul-Louis Weiller, que o passou, provavelmente como um presente, para Gall. Ele exibiu o desenho em seu escritório em Giverny.

— Era um círculo privado que sabia que ele o tinha, talvez apenas amigos próximos — disse Sarrou.

Em 2 de dezembro de 2024, a coleção de Hugues Gall foi leiloada no Hôtel Drouot. Os lotes do espólio arrecadaram um total de 1,4 milhão de euros.

Naquela tarde, o retrato de Rimbaud foi vendido por 585.000 euros (cerca de 615.000 dólares), um recorde mundial em leilões para um desenho de Verlaine. Ele foi adquirido por um colecionador privado, cujo nome não foi revelado.

