Enquanto Isso na Sala da Justiça anuncia BaianaSystem em 2025

BaianaSystem é mais uma atração confirmada no Enquanto Isso na Sala da Justiça 2025. A tradicional prévia carnavalesca ocorre no dia 14 de fevereiro, no pavilhão do Centro de Convenções de Pernambuco.

É o terceiro ano consecutivo que a banda baiana se apresenta na festa. Além do grupo, já foram anunciadas na programação as cantoras Alcione e Liniker.



Os ingressos da festa já estão à venda no site Bilheteria Digital.





