Fernanda Torres foi indicada, na manhã desta segunda-feira, ao Globo de Ouro de melhor atriz de drama por sua atuação em "Ainda Estou Aqui", filme de Walter Salles que conta a história de Eunice Paiva, mulher de Rubens Paiva, arquiteto e ex-deputado morto pela ditadura militar.



O longa também concorre ao prêmio, na categoria de melhor filme em língua não-inglesa.

A 82ª edição do evento acontece no dia 5 de janeiro de 2025 e será apresentada por Nikki Glaser. A premiação tem 37 categorias.

"Ainda Estou Aqui" vem ganhando prêmios importantes pelo mundo, como o de melhor roteiro no Festival de Veneza, para Heitor Lorega e Murilo Hauser.



No Critics Choice Awards, Fernanda ganhou o prêmio de melhor atriz em filme internacional. Ela também ficou com o segundo lugar de melhor atuação da Associação de Críticos de Los Angeles, colocação compartilhada com Demi Moore, estrela de "A Substância".

