CINEMA "Ainda estou aqui" entra na lista de melhores filmes do ano do National Board of Review Filme brasileiro é apontado como um dos cinco melhores filmes internacionais de 2024 pela mais tradicional associação americana de críticos

O filme brasileiro " Ainda estou aqui" (2024), do diretor Walter Salles, foi citado na lista de vencedores da National Board of Review, a mais tradicional associação de críticos dos Estados Unidos.



A produção brasileira protagonizada por Fernanda Torres e Selton Mello aparece na relação das cinco melhores produções internacionais (não americanas) deste ano.

A narrativa sobre a advogada Eunice Paiva, viúva do ex-deputado Rubens Paiva, figura ao lado do indiano "Tudo que imaginamos como luz", do polonês "A garota da agulha", do francês "Santosh" e do canadense "Universal language".

A seguir, veja a lista completa dos vencedores do National Board of Review 2024:

Melhor Filme: "Wicked";

Melhor Diretor: Jon M. Chu (por "Wicked");

Melhor Ator: Daniel Craig (por "Queer");

Melhor Atriz: Nicole Kidman (por "Babygirl");

Melhor Ator Coadjuvante: Kieran Culkin (por "A verdadeira dor");

Melhor Atriz Coadjuvante: Elle Fanning (por "Um completo desconhecido");

Melhor Elenco: "Conclave";

Desempenho Inovador: Mikey Madison, por "Anora";

Melhor Estreia de Direção: "Good one", de India Donaldson;

Melhor Roteiro Original: "Hard Truths", de Mike Leigh;

Melhor Roteiro Adaptado: "Sing sing", de Clint Bentley e Greg Kwedar;

Prêmio de Destaque: "Wicked", pela colaboração criativa entre Cynthia Erivo e Ariana Grande;

Prêmio de Liberdade de Expressão: "No other land";

Melhor filme de animação: "Flow";

Melhor Filme Internacional: "The seed of the sacred fig";

Melhor Documentário: "Sugarcane";

