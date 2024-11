Confira o calendário da temporada de premiações para ''Ainda Estou Aqui'' até o Oscar 2025

A- A+

Está chegando a melhor época do ano cinematográfico: a temporada de premiações. Os próximos quatro meses serão recheados de premiações, tapetes vermelhos, entrevistas, ensaios fotográficos, lobby e filmes, muitos filmes. Todos disputando os holofotes até o Oscar.

Como este ano a temporada de premiações tem atraído mais a atenção dos brasileiros, em razão das chances de "Ainda Estou Aqui", cotado em algumas categorias, resolvemos destacar as próximas datas marcantes no calendário de eventos e nomeações.

O drama de Walter Salles estrelado por Fernanda Torres é um dos favoritos para figurar dentre os indicados a melhor filme internacional. A mídia especializada em premiações de Hollywood acredita, inclusive, em outras indicações para a obra, como melhor roteiro adaptado e melhor atriz para Fernandinha.

"Ainda Estou Aqui" já foi visto por quase 2 milhões de pessoas no Brasil. Confira as datas para ficar de olho na temporada de premiações:

Dezembro

3: Anúncio dos vencedores da premiação do New York Film Critics Circle

4: Anúncio dos vencedores do National Board of Review Awards

7: Anúncio dos vencedores da premiação da Los Angeles Film Critics Association

9: Indicações ao Globo de Ouro

12: Indicações ao Critics Choice Awards

17: Anúncio dos 15 pré-selecionados nas categorias de melhor longa internacional e documentário

Janeiro

5: Cerimônia do Globo de Ouro

8: Indicações ao Screen Actors Guild Awards (prêmio do Sindicato dos Atores)

9: Indicações ao Writers Guild Awards (prêmio do Sindicato dos Roteiristas)

13: Indicações ao Producers Guild of America Awards (prêmio do Sindicato dos Produtores)

17: Indicações ao Oscar

Fevereiro

8: Cerimônias do Directors Guild of America Awards e Producers Guild of America Awards (prêmios dos sindicatos dos diretores e produtores)

10: Almoço oficial dos indicados ao Oscar

16: Cerimônia do BAFTA Film Awards

22: Cerimônia do Film Independent Spirit Awards

23: Cerimônia do SAG Awards

Março

2: Cerimônia do Oscar

