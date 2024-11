Casa de "Esqueceram de mim" precisa de proteção policial todo fim de ano

A- A+

Passados 34 anos do lançamento do primeiro "Esqueceram de mim", clássico natalino estrelado por Macaulay Culkin, um dos cenários do filme segue atraindo a atenção de fãs: a casa da família McCallister. Até hoje, o departamento de política de Winnetka, em Illinois, se mobiliza para cuidar do local durante o período do fim de ano.

Anualmente, a preocupação da polícia não está em meninos abandonados por seus pais na casa ou na possível presença de bandidos atrapalhados. A grande causa de preocupação é, na verdade, os fãs do filme.

O chefe de polícia local, Dylan Majcher, afirmou ao site TMZ que a área não sofre com problemas de segurança ou violência. Ele explica, no entanto, que a alta procura por parte de pessoas querendo tirar fotos e conhecer a casa acaba perturbando o tradicional e tranquilo bairro residencial.

Assim sendo, a polícia se mobiliza todos os anos, de forma preventiva, para garantir a tranquilidade de quem mora e de quem passa na área.

O policial lembra que o ex-moradores nunca chegaram a acionar a polícia para reclamar de qualquer tipo de assédio, mas que costumavam agradecer aos agentes pela presença. Avaliado em R$ 27 milhões, o imóvel foi adquirido por novos donos em junho.

