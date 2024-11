A- A+

OSCAR 2025 Saiba quais são os filmes que podem ''roubar'' o Oscar de ''Ainda Estou Aqui'' A premiação da Academia acontece no dia 2 de março e 85 filmes estão elegíveis para a categoria de Melhor Filme Internacional

A Academia de Artes e Ciências Cinematográficas de Hollywood divulgou a lista dos 85 filmes elegíveis na corrida por uma indicação ao Oscar de Melhor Filme Internacional. O que significa que a partir de agora os cinéfilos brasileiros possuem 84 longas para "torcer contra".

As indicações ao Oscar 2025 acontece no dia 17 de janeiro. Mas antes disso, em 17 de dezembro, serão anunciados os 15 pré-indicados nessa categoria.



Sucesso de público e crítica, e com ótima recepção em festivais e eventos internacionais, "Ainda Estou Aqui", representante brasileiro na corrida, é apontado como um dos filmes com fortes chances a uma indicação. Há quem aposte em indicações múltiplas, em outras categorias, como melhor atriz para Fernanda Torres.

Sensação do último Festival de Cannes, de onde saiu com o Prêmio do Júri e o prêmio de melhor atriz, dividido entre seu elenco feminino, "Emilia Pérez" é apontado como principal ameaça ao drama brasileiro comandado por Walter Salles. Apesar de falado em espanhol, o longa de Jacques Audiard representa a França dentre os longas internacionais.

Também de Cannes, "The Seed of the Sacred Fig", de Mohammad Rasoulof, é outro que parece indicado certo na categoria. Coprodução entre Irã e Alemanha, o longa irá representar o país europeu na disputa, uma vez que foi perseguido pelo governo de sua terra natal.

Abaixo você confere todos as 85 produções elegíveis para a disputa de Melhor Filme Internacional:

"8 views of Lake Biwa" (Estônia)

"12.12: The Day" (Coreia do Sul)

"A garota da agulha" (Dinamarca)

"Afogamento seco" (Lituânia)

"Ainda Estou Aqui" (Brasil)

"Aire just breathe" (República Dominicana)

"Al otro lado de la niebla" (Ecuador)

"Algiers" (Argélia)

"And so it begins" (Filipinas)

"Arzé" (Líbano)

"As antiguidades" (Geórgia)

"Assassina" (Grécia)

"Armand e os limites das famílias" (Noruega)

"Baghdad Messi" (Iraque)

"Bauryna Salu" (Cazaquistão)

"Beautiful evening, beautiful day" (Croácia)

"Caminho da vida" (Nepal)

"Castillo" (Malta)

"Cloud" (Japão)

"Come closer" (Israel)

"Como ganhar milhões antes que a vovó morra" (Tailândia)

"Crepúsculo dos guerreiros: Walled In" (Hong Kong)

"Dahomey" (Senegal)

"Despierta mamá" (Panamá)

"Emilia Pérez" (França)

"Encontro com ditador" (Camboja)

"Family therapy" (Eslovênia)

"Family time" (Finlândia)

"Flight 404" (Egito)

"Flow" (Letônia)

"From ground zero" (Palestina)

"Grand Tour" (Portugal)

"If only I could hibernate" (Mongólia)

"In the arms of the tree" (Irã)

"Julie permanece em silêncio" (Bélgica)

"Kneecap" (Irlanda)

"Kismet" (Camarões)

"La luna" (Singapura)

"La Palisiada" (Ucrânia)

"La suprema" (Colômbia)

"Life" (Turquia)

"Linguagem universal" (Canadá)

"Los últimos" (Paraguai)

"Lost ladies" (Índia)

"Mai Martaba" (Nigéria)

"Mano propria" (Bolívia)

"Matem o jóckey!" (Argentina)

"Melody" (Tajiquistão)

"Memórias de um corpo ardente" (Costa Rica)

"Memory lane" (Holanda)

"Meu irmão e eu" (Malásia)

"My late summer" (Bósnia e Herzegovina)

"Nawi" (Quênia)

"No lugar da outra" (Chile)

"O banho do diabo" (Áustria)

"O vidreiro" (Paquistão)

"Old Fox" (Taiwan)

"Old Righteous Blues" (África do Sul)

"Ondas" (República Tcheca)

"Paradise at mother’s feet" (Quirguistão)

"Peach Blossom, Pho and Piano" (Vietnã)

"Rainhas" (Suíça)

"Rita" (Guatemala)

"Russian consul" (Sérvia)

"Santosh" (Reino Unido)

"Segundo prêmio" (Espanha)

"Semmelweis" (Hungria)

"Sob o vulcão" (Polônia)

"Sujo" (México)

"Supermarket" (Montenegro)

"Take my breath" (Tunísia)

"The hungarian dressmaker" (Eslováquia)

"The last journey" (Suécia)

"The seed of the sacred fig" (Alemanha)

"The wrestler" (Bangladesh)

"Todo mundo ama Touda" (Marrocos)

"Touch" (Islândia)

"Três quilômetros para o fim do mundo" (Romênia)

"Triumph" (Bulgária)

"Vermiglio" (Itália)

"Vuelve a la vida" (Venezuela)

"Waterdrop" (Albânia)

"Women from Rote Island" (Indonésia)

"Yana-Wara" (Peru)

"Yasha and Leonid Brezhnev" (Armênia)

Veja também

LITERATURA Livro sobre direção de fotografia será lançado nesta sexta (22), na Unicap; confira