Streaming "Amor da Minha Vida": série com Bruna Marquezine estreia no Disney+ Série aborda a complexidade dos relacionamentos modernos, com protagonistas que enfrentam jornada de amadurecimento

Estreando nesta sexta-feira (22) no Disney+, a série brasileira “Amor da Minha Vida” está bem distante do conteúdo infantojuvenil que costuma povoar o catálogo da plataforma de streaming. Estrelada por Bruna Marquezine e Sérgio Malheiros, a produção tem classificação indicativa para maiores de 18 anos e, sem poupar nas cenas mais quentes, promete mergulhar na complexidade dos relacionamentos modernos.

Com trajetórias artísticas com pontos em comum (ambos iniciaram em novelas, ainda crianças), Bruna e Sérgio interpretam amigos inseparáveis. Bia é uma aspirante a atriz que deixou a casa da família em Brasília para viver seu sonho no Rio de Janeiro, mas não consegue deslanchar a carreira. Na vida amorosa, ela prefere não se apegar a ninguém, até encontrar uma paixão avassaladora.

Victor é o completo oposto da melhor amiga. Responsável e simples até demais, ele abre mão das próprias vontades para tentar dar continuidade ao negócio do pai. Namorando há anos com Luiza (Malu Rodrigues), vive um relacionamento que acaba caindo na mesmice.



“A base de toda comédia romântica é ter dois protagonistas diferentes que se completam de alguma forma. No começo da jornada deles, Bia e Victor sofrem com feridas emocionais e muita da cura de um está no outro. Acho que a série é muito sobre o impacto que uma pessoa causa na outra”, aponta Matheus Souza, criador da obra.

“Amor da Minha Vida” tem direção geral de René Sampaio, que divide a direção de cena com Matheus, Tatiana Fragoso e Bruna Marquezine, na sua estreia como codiretora de uma série. “Foi uma experiência muito enriquecedora. Estar tão envolvida no projeto me proporcionou criar uma Bia muito melhor, mais coesa. Acho que nunca me senti tão preenchida em um set. Isso me transformou enquanto pessoa e artista”, revela a artista, que também assina como produtora da obra.

Construção dos personagens

Bruna inspirou Matheus na construção da personagem, que já pensava no nome dela para o papel antes mesmo de conhecê-la pessoalmente. “Eu ficava assistindo aos vídeos dela no Youtube, para entender a cadência da fala, o humor. Ela é hilária, uma das pessoas mais engraçadas que eu já conheci na vida, e queria muito mostrar isso ao mundo”, confessa o diretor.

Amigo de longa data de Matheus, Sérgio Malheiros interpreta uma espécie de alter ego do criador. Para o processo de construção do personagem, o ator buscou apoio na música. “Trabalhei muito uma playlist nos diferentes momentos da vida do Victor, porque são três fases para entender o amadurecimento dos personagens”, explica.

Cenas quentes

O elenco da série traz ainda nomes como Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis e João Villa. Nas cenas com teor mais sensual, os atores contaram com o apoio de um preparador de intimidade, profissional cada vez mais presente em produções brasileiras.

“Que bom que esse avanço aconteceu no audiovisual. É uma figura de absoluta importância. Enquanto mulher e atriz, me sinto muito mais protegida por isso e por ter esses diretores maravilhosos, que realmente sentaram com a gente para saber o que a gente queria ou não fazer”, ressalta Ana Hikari, que interpreta um amor do passado que ressurge na vida de Victor.

