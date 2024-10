"Amor da minha vida": série com Bruna Marquezine e Sergio Malheiros ganha trailer; assista

A- A+

O Disney+ divulgou nesta quarta-feira o trailer de "Amor da minha vida", série estrelada por Bruna Marquezine e Sergio Malheiros, com estreia marcada para 22 de novembro.



Além da dupla, estão no elenco Sophia Abrahão, Danilo Mesquita, Malu Rodrigues, Rayssa Bratillieri, Ana Hikari, Agda Couto, Pâmela Morais, Fernanda Paes Leme, Cissa Guimarães, João Guilherme, David Reis, João Villa e Bruna Spínola.

Com dez episódios, a produção com a história de dois melhores amigos que vivem momentos diferentes da vidas. Victor (Malheiros) está em um relacionamento que entrou no piloto automático enquanto tenta salvar a loja de lustres do pai e apoiar as decisões de Bia (Marquezine).



Ela vive cheia de namoros rápidos e desilusões. Sem acreditar no amor e sem esperanças com a carreira de atriz, Bia conhece Marcelo (Danilo Mesquita) e, pela primeira vez, acha que encontrou um amor real. A Disney não indica os episódios para menores de 18 anos.

A produção foi criada por Matheus Souza e tem direção geral de René Sampaio e criação de Matheus Souza. A própria Marquezine e Tatiana Fragoso são codiretora. O roteiro é de Juliana Araripe, Luiza Fazio, Bryan Ruffo e Nátaly Neri.

